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臺灣綠工藝Taiwan Green Craft年度認證　47品牌50作品入選

▲2024「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證入選揭曉，圖為窗花馬克杯墊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲2024「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證入選揭曉，圖為窗花馬克杯墊。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

記者高堂堯／南投報導

國立臺灣工藝研究發展中心每年皆辦理工藝認證及推廣計畫，發掘臺灣各處原創工藝，並以「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」形塑整體品牌形象，今年評選結果揭曉，共47家品牌、計50組作品入選；扣合品牌主軸「綠活工藝・良品美器」，遴選出美學與實用兼備、手感與溫度並融，具市場性及推廣潛力的認證作品。

工藝中心指出，「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌選品，工藝類型多元、生活應用面向廣泛，包含家居家飾、餐食用品、個人穿搭及質感文具等，將「Ｍade in Taiwan」的無限創意動能、生產製造技術、揉合在地風土資源與創作者意念的工藝好物推介大眾，也歡迎各通路業者與工藝中心協力合作拓展工藝產業市場，共同創造工藝生活產業鏈。

▲▼藺編提籃、瑾花茶針匙。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲▼藺編提籃、瑾花茶針匙。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

▲2024「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」年度認證入選揭曉。（圖／國立台灣工藝研究發展中心提供）

工藝中心主任陳殿禮表示，透過上述徵選計畫將臺灣綠工藝認證作品清楚定位為產品化工藝品，作為生活中「多一點工藝，生活多品味」的最佳選擇，以「讓工藝成為日常中最講究的細節」精神落實於入選作品中，提供消費者更多的選購依據。

同時，入選作品將透過品牌轉譯收錄年度型錄（https://reurl.cc/WNqG6D），以及盛大公開的頒獎典禮授予榮耀，加值品牌多元形象；後續亦安排社群媒體曝光、實體推廣活動與市場通路引介合作等多元行銷資源挹注；除向民眾推廣臺灣工藝的多元文化，也向臺灣工藝品牌傳遞訊息，作為工藝產業的後盾，工藝中心將持續攜手工藝品牌深入市場，增進工藝產業動力向前運轉不息。

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