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獨／疑官員酒駕！男被帶回派出所2hrs後拒測　楠梓分局：怕圍觀

▲▼楠梓分局 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲圖為楠梓分局外觀。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市楠梓分局查獲一名男子疑似酒駕，不過現在卻傳出接到「關切」電話，隨即將男子送往派出所，等待2小時才完成拒測程序。楠梓分局證實此事，同時回應「為避免民眾圍觀，衍生爭議，所以才未在當場實施拒測，有瑕疵」，而據熟知內情人士透露，這名男子「被禮遇」的原因，不排除是「身份特殊」。

《東森新媒體ETtoday》接獲爆料，一名男子騎機車被員警發現疑似有酒駕的情況，被帶回派出所，過程當中疑似請人打了「關心電話」，這名男子接下來備受禮遇，被帶回派出所2個小時後拒測，為什麼要等2個小時？讓人懷疑是放水給他2個小時退酒，時間到了仍然擔心超標才拒測。

記者求證楠梓分局是否有這件事，分局認了！表示這起案件發生在23日晚間22點40分，男子騎機車在路上，行車不穩，巡邏員警將他攔下之後，因為聞到酒氣懷疑酒駕，因此要對他實施酒測，但該男子拒測，同時找來里長到場關心，「經當事人同意，連同車輛先行帶返勤務處開單並移置保管車輛，同時男子雖然到了派出所同意酒測，但態度反覆，最後做出拒測決定」，才會拖了2個小時。

記者詢問交通大隊，拒測的標準程序為何？交通大隊回覆：「員警依取締酒後駕車作業程序，經勸導並告知拒測法律效果，當事人仍拒絕配合接受檢測，即依法製單舉發，並當場禁止其駕駛、行駛及使用，車輛並當場移置保管，原則均於現場執行之，惟如拒測人涉犯其他刑事案件，則帶返駐地依法辦理」。

依照規定拒測應該是在「現場執行」，不應該帶回派出所，對此楠梓分局說明：「是為避免民眾圍觀，衍生爭議，未在當場實施拒測有瑕疵，本分局調查後依規定行政處分」。知情人士質疑，未曾聽說以圍觀衍生爭議作為帶離現場的理由，懷疑這名男子有特殊身分，疑似是某公務機關的官員。

對於男子身分以及是否有議員關說，楠梓分局表示，當事人並未表明身分，惟因現場有里長到場關心，為避免民眾圍觀才帶返所，告知相關拒測規定及權利。

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