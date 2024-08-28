揭鄭文燦2動作提前得知被監聽！　羅智強：人民已對司法毫無信心

▲ 鄭文燦涉嫌收賄遭起訴。（圖／記者呂佳賢攝）

記者郭運興／台北報導

前桃園市長鄭文燦涉嫌收賄遭到起訴，桃園地院27日晚間召開接押庭，裁定2800萬元交保。對此，國民黨立委羅智強今（28日）表示，7年過去，鄭文燦未改邪歸正，反而變本加厲，不只金額從500萬變678萬，藏錢地點也從桌底變成暗櫃，錢收得更多了。但不變的是，鄭文燦總能事先知道被監聽，上次退款、這次刪LINE，到底是誰洩密？誰敗壞台灣司法？人民對司法毫無信心，只是剛好而已。

羅智強於臉書表示，山西布政司的5000兩銀子放哪？放房裡！那前桃園市長鄭文燦的銀兩放哪？放家裡！

羅智強表示，7年前，鄭文燦把500萬放在桌底下好幾個月，7年後，則把678萬放在臥室邊柱旁暗櫃。而500萬賄款，鄭文燦說錢都在袋子裡，沒打開就退還給賄賂者，是良心發現嗎？錯！

羅智強指出，鄭文燦會退錢，正是因為知道已經被監聽，當時鄭還罵行賄者的兒子，還稱「你爸嘴巴很大」，被通訊監察，從而才有退還贓款的行徑。然而7年過去，鄭文燦並未改邪歸正，反而變本加厲，不只金額從500萬變678萬，藏錢地點也從桌底變成暗櫃，錢收得更多了，反偵的警覺更高了。

羅智強質疑，但不變的是，無論是7年前還是7年後，鄭文燦都能事先知道被監聽，上次退款、這次刪LINE，到底是誰洩密？誰敗壞台灣司法？至今還沒抓到元凶。

最後，羅智強強調，鄭文燦可以事前知道消息，退還贓款、湮滅證據；而雲林縣長張麗善，反被調查官栽贓構陷，差點入罪。人民對司法毫無信心，只是剛好而已。

▼檢方在鄭文燦家中暗櫃搜出678萬。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明（剝雞）