爭取體育部設在高雄！陳其邁「百分百贊成」：最貼近選手

▲爭取體育部設在高雄，陳其邁表態「百分百贊成」。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

行政院日前宣布成立體育暨運動發展部籌備小組，另設立諮詢小組廣邀社會各界人士、體育界及運動產業單位參與。有學者就投書建議爭取體育部設立於高雄，對此，高雄市長陳其邁表示，他百分之百贊成，假如體育部能夠設在高雄，整合現在的國訓中心跟運科中心，這個是最貼近選手的距離。

中華隊在本屆巴黎奧運拿下2金5銅成績，賴政府也將加速推動「體育暨運動發展部」的成立，也計劃同步成立「行政法人國家運動產業發展中心」，修改6項配套法律，力拚下會期送立法院審議，盼2025年中能掛牌成立，並且將持續挹注經費，預計在2027年讓整體體育經費達到200億元目標。

對於有學者投書建議爭取「體育部設在高雄」，陳其邁表示，從2008年當時體委會就是設在現在的左訓中心，到馬英九執政後，就馬上取消這個計畫，到2013年甚至降格併入教育部。假如體育部能夠設在高雄，整合現在的國訓中心跟運科中心，這個是最貼近選手的距離。

陳其邁進一步分析，一方面中央可以很快了解到整個體育產業，跟整個運動相關選手需求，讓選手可以直接受到最好的一個照顧，所以他是百分之百贊成，也希望說能夠就近先以國訓中心為最好例子。否則每次比賽都會看到很多人都要下來，下來又上去。

陳其邁說，選手就在這裡，所以體育部假如能夠設在這裡，那是最好不過的一件事情，對選手來講也是如此。