震後中橫交通不穩！西寶國小暫租空大壽豐校區　開學辧特別儀式

▲西寶國小新學期將暫租空大壽豐校區6間教室、2間辦公室維持教學不中斷。（圖／記者王兆麟攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

位於中橫公路上的花蓮縣富世村的西寶國小因受0403地震影響交通受阻，學校暫移富世國小活動中心，但上課環境吵雜受干擾，新學期開學，決定租用空中大學壽豐校區6間教室、2間辦公室維持教學不中斷。

西寶國小校長李志成27日表示，由於0403地震後，西寶國小校舍受損並不嚴重結構仍安全，但中橫公路在震後交通不穩定，學生返校存在風險。震後在縣政府的協助下，最初安排在富世國小的大禮堂上課，但因上課干擾較大，經尋覓多處地點，最終選擇國立空中大學壽豐校區。

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▲空大壽豐校區原本是台灣觀光學院，目前只有週末開設社工班。

空中大學壽豐校區原本是台灣觀光學院，目前只有社工班週末開課，校區內的宿舍及餐廳等設，符合西寶學童住宿的需求，經評估後決定租用6間教室、2間辦公室使用，租期1年，希望明年中橫能修復完成後，再回到秀林山上上課。

李志成也指出，1年租金來自縣府及捐款，住宿費則是師生自付。開學前，家長和學生已參觀新校區，師生也協助整理校區；對於新環境的變化都能理解。從高山校區轉換到縱谷環境，擁有不同的生態資源，也為學校提供了不同的學習素材。

目前西寶國小有46名學生及12名教師，30日開學日將安排特別的儀式，希望師生都能在安全、良好的環境中生活。