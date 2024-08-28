至少400死！布吉納法索中部「疑聖戰士襲擊」　壕溝躺滿屍體

▲ 壕溝裡躺著一具具屍體。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

西非布吉納法索中部發生恐怖事件，巴薩洛戈地區（Barsalogho）居民24日在城鎮周圍挖掘壕溝時，遭到疑似伊斯蘭極端組織聖戰士的武裝份子開火，導致至少400人死亡。

《路透》報導，與蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）有關的聖戰組織近10年前從鄰國馬利進入布吉納法索，導致該國陷入安全危機，甚至在2022年引發2起政變，而24日在巴薩洛戈的攻擊是政變過後死傷最慘重的事件。

知情人士27日說明，當時布吉納法索軍隊迫使巴薩洛戈居民暫停日常活動，在城鎮周圍挖掘壕溝，以阻擋叛亂份子，因此突襲發生時有多達數百名居民正在挖壕，「他們唯一能做的就是躺在彼此身上，這是一場大屠殺」，且持槍歹徒還向在附近撿柴的婦女開火。

執政的軍政府譴責這起攻擊，但未具體說明死亡人數；不願具名的知情人士稱恐怕有逾500人喪生。此外還有數百名傷者，被疏散到桑馬滕加省卡亞市（Kaya）以南約40公里的醫療機構。

當地居民親屬25日發表聲明，稱有至少400人當場死亡或傷重身亡，同時指控政府軍強迫人民挖壕、毆打人民。社群媒體曝光的畫面可見壕溝裡躺滿屍體，周圍散落拖鞋與鋤頭，槍聲不絕於耳。

民間組織在卡亞發起捐血活動，當地教區宣布28日為哀悼日。美國駐布吉納法索大使館27日也表示強烈譴責。

此前，蓋達組織分支伊斯蘭和穆斯林支持組織（Jama'a Nusrat ul-Islam wa al-Muslimin，簡稱JNIM）宣布於24日奪取巴薩洛戈軍事總部控制權，但目前尚無組織聲稱對這起事件負責。