今年國道酒駕釀34人死傷　高公局：涉公共危險罪最重判3年

▲8月20日國1北向364.9公里處，1輛小客車駕駛酒後駕車自撞護欄，造成駕駛死亡。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

酒駕層出不窮，高速公路局統計今年截至7月，國道A1（車禍當下或車禍發生24小時內有人死亡）、A2（造成人員受傷或超過24小時死亡）交通事故，發生19起酒駕，造成1人死亡及33人受傷，高公局表示，若涉及刑法公共危險罪，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

高公局指出，去年國道A1、A2類交通事故，主要肇因為「酒醉（後）駕駛」者共有47件，造成3人死亡、74人受傷。今年截至7月底，相同肇因的A1、A2事故已有19件，造成1人死亡、33人受傷。

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今年2月27日凌晨1時許，國3北向91.6公里處，1輛行駛於內側車道的小貨車，駕駛因酒後駕車自撞內側護欄而死亡。8月15日凌晨近2時，國1南向191.8公里處，1輛大貨車駕駛因酒後駕車追撞施工標誌車，造成2人受傷。

▲8月15日國1南向191.8公里處，1輛大貨車駕駛因酒後駕車追撞施工標誌車，造成2人受傷。（圖／高公局提供）

今年8月20日凌晨近2時，國1北向364.9公里處，又發生1輛小客車駕駛酒後駕車自撞護欄，造成駕駛死亡。高公局表示，飲酒對於駕駛操控車輛的影響甚鉅，導致反應遲鈍，且對速度及距離判斷力下降，對於行車安全是莫大威脅。

依「道路交通管理處罰條例」規定，若酒測超過標準值，可處汽車駕駛人3萬以上12萬以下罰鍰、吊扣駕照1到2年，並移置保管車輛；因此致人重傷或死亡更可吊銷駕照，終生不得再考領。

▲今年2月27日國3北向91.6公里處，駕駛因酒後駕車自撞內側護欄而死亡。（圖／高公局提供）

高公局指出，酒駕拒測罰鍰從18萬元起跳，拒測累犯則按次加罰18萬，亦可吊銷駕照。另涉及刑法公共危險罪，可處3年以下有期徒刑，得併科30萬元以下罰金。

高公局表示，酒駕者往往認為自身意識仍然清醒，酒量好且不會超過取締標準，但實際上不僅將自身置於高風險之中，更嚴重影響其他用路人的安危，呼籲用路人酒後切勿駕車行駛，以免危害他人及自身安全。