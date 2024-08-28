西門町「今日秀泰影城」明熄燈...還有票券怎辦？業者：這裡還能用

▲ 西門町「今日秀泰影城」將於29日最後一場播放後結束營業。（圖／翻攝自谷歌地圖）

文／林依榕／今周刊

已經開業18年，位於台北市萬華區西門町的今日秀泰影城，8/26正式公告，8/29週四最後場次播畢後就要結束營業，讓許多人相當不捨「童年回憶都在這裡」。

業者也提醒民眾，如果持有今日秀泰影城發出的有效期限票券，還是可以到全台秀泰影城使用。

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今日秀泰開業18年無預警熄燈？官方：租約到期

秀泰影城（SHOWTIMES CINEMAS）為台灣秀泰集團旗下的連鎖電影院系統，在全台灣一共有17個據點，其中位在台北市萬華區西門町峨眉街52號「誠品生活西門店」旁的今日秀泰影城，2006年7月開幕，設置10間標準影廳、1464個座位。

然而開業18年的西門町「今日秀泰影城」，8/26在臉書粉專拋出震撼彈，正式公告8/29週四最後場次播畢後就要結束營業。

集團公關表示，之所以結束營業是因為租約到期，決定不再續約。

秀泰有效票券會不會報銷？業者：全台影城都能用

消息一出，讓不少人感到不捨，乘載多年兒時看電影的回憶就要消失「又是一個時代的眼淚」、「記得每次來看電影都會玩籃球機來打發等待時間，謝謝再見」。

影城業者同時向消費者表示，「若持有今日秀泰影城發出的有效期限票券，可至全台秀泰影城使用」，謝謝大家過去的愛護與支持，希望未來能繼續支持秀泰影城。

斥資3億打造旗艦級影城 影星見面會全在大巨蛋

據《鏡週刊》報導，2023年8月，高雄MLD台鋁商場與秀泰影城一度爆發租金糾紛，後由MLD台鋁接管影城並達成和解。

而秀泰影城日前宣布，將進駐大巨蛋園區斥資3億打造旗艦級影城，並計畫未來在此舉辦國內外影星見面會、電影行銷活動等。

該計畫預計2025年第二季正式營運，目標將挑戰全台票房冠軍。

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