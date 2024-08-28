氦外洩！　SpaceX延後「民間首次太空漫步」任務

▲SpaceX民間首次太空漫步任務，緊急延期。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合外電報導

美國太空探索公司（SpaceX）原先計畫，於27日展開人類史上首次民間太空漫步任務，「北極星黎明」（SpaceX）為期5天，與私人太空人一起到地球輻射帶進行艱難又緊張的太空漫步；然而，因地面設備發現氦外洩，出發前幾小時緊急宣布，延後至少一天。

綜合外電報導，SpaceX於27日在社群平台X上發布消息，原定28日凌晨3時38分（格林威治標準時間7時38分），於佛羅里達州甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center），由獵鷹9號（Falcon 9）火箭將乘龍號（Crew Dragon）發射升空的行程，因行前進入更深入檢查時，發現地面部分氦外洩，必須延後任務至少一天，不過未波及火箭與太空船，狀態依舊良好。

直至今日，全球只有官方太空人進行過太空漫步，最近一次的例子，是國際太空站（ISS）的太空人會定期穿上太空衣步入太空，替他們在軌道上的住處進行維護和其他檢查。

美國於1965年首次執行太空漫步，由雙子星號（Gemini）太空船載運，先將太空艙減壓後開啟艙門，穿好太空衣的太空人繫繩走入太空。「北極星黎明」組員將在本次太空漫步期間，測試SpaceX新款造型較簡約的太空衣。

4名組員分別為創立電子支付公司Shift4的億萬富豪艾薩克曼（Jared Isaacman）、擔任任務飛行員的退役美國空軍中校波蒂特（Scott Poteet），以及2位SpaceX資深工程師吉利斯（Sarah Gillis）與梅農（Anna Menon）。其中只有2名組員會離開太空船。這將是艾薩克曼的第二次太空旅行。

「北極星黎明」是艾薩克曼與SpaceX合作的系列任務之一。計畫將執行3次飛行，測試最新的技術，將幫助SpaceX達成讓人類生活在其他星球的目標。