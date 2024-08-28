宅女小紅老花纏身！驗光師推「超便利隱眼」秒殺困擾

消費中心／綜合報導

現代人生活離不開3C產品，長時間盯著螢幕不僅容易造成眼睛疲勞，更可能加速老花症狀的出現。近年來，老花症狀有年輕化的趨勢，不少年輕人也開始面臨這個困擾，《編做編玩》一日小編宅女小紅，也已經開始出現老花症狀，而且有越來越嚴重的趨勢，甚至在社交場合帶來尷尬，為了深入解決老花對日常造成的困擾，宅女小紅特別拜訪了專業驗光師，請她協助檢查老花症狀並提供解決的辦法！

宅女小紅說「之前已經配過老花眼鏡，但最近發現看菜單或保養品上的小字越來越模糊，懷疑老花度數可能加深了」。除了視力問題，宅女小紅也提到了戴老花眼鏡的困擾，她說「在家使用時還好，但是帶出門時常感到不便，尤其是與不熟悉的朋友相處時，拿出老花眼鏡會有些尷尬」，她希望能找到一個既能解決視力問題，又不會影響日常社交的方法。

經過詳細驗光，驗光師發現宅女小紅的老花度數有所增加，針對她外出時不方便配戴傳統老花眼鏡的需求，驗光師推薦了一款創新產品，博士倫全新的「奧澈老花專矽水膠日拋隱形眼鏡」，這款隱形眼鏡採用先進的漸進式設計，將老花度數集中在鏡片中心，由內向外逐漸過渡，這種設計可以幫助使用者在看遠看近時，隨著瞳孔的放大縮小都能快速對焦，無需特定的視角或姿勢，也不會出現視覺盲區，對於眼睛敏感的使用者來說，舒適度更是首要考慮因素，宅女小紅在實際佩戴後表示：「戴起來真的很舒服，完全沒有異物感，而且看近物體變得非常清晰」。

「奧澈老花專矽水膠日拋隱形眼鏡」結合多項尖端技術的隱形眼鏡，先進的漸進設計，能夠幫助使用者在不同視距間順暢轉換，還融入了創新的水潤封存科技，能夠長時間維持鏡片水分，大大提升了佩戴舒適度，添加的淚液滲透壓保護因子，經臨床證實特別適合眼睛容易乾澀的使用者，可以維持長達16小時的水潤效果，緩解長時間佩戴可能帶來的不適感，宅女小紅說「它真的很符合我的需求，讓出門不用再戴老花眼鏡，而且驗光師你說它有16小時的水潤封存科技，像我常常在外面主持工作，有了它就可以避免我眼睛乾澀，同時在對腳本的時候又能看得清晰，真的是太棒了」！

宅女小紅的困擾也說出了大多數人的心聲，隨著3C產品越來越融入我們生活，老花有逐漸年輕的趨勢，然而，科技不只帶來挑戰，也提供了創新的解決方案，博士倫的「奧澈老花專用矽水膠日拋隱形眼鏡」，不僅消除了視覺盲區和角度限制，在遠、中、近距離都保持清晰視野，完美解決了宅女小紅在閱讀菜單和保養品標籤時遇到的困擾，採用次世代矽水膠和16小時水潤封存科技以及超輕薄設計，讓配戴的舒適無負擔感大加分！

使用前請詳閱說明書及注意事項。如果對產品中任何成分過敏，請勿使用。

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博士倫輕水氧奧澈老花專用矽水膠日拋隱形眼鏡(衛部醫器輸字第036348號)