美國天氣大亂　出現熱浪、夏雪和洪水

▲美國多地過去一週經歷了狂暴的天氣。(示意圖/達志影像/美聯社)

文/中央社明尼蘇達州獵鷹高地26日綜合外電報導

美國多地過去一週經歷了狂暴的天氣,熱浪、暴風雪、洪水一個都不缺。

美聯社整理過去一週的天氣狀況:

● 中西部熱得發燙

中西部有數以百萬計民眾處於危險熱浪和高濕度下。明尼蘇達州今天體感溫度超過攝氏37.7度。

夏末氣溫飆升,也導致一些中西部學校提早放學或取消體育活動。美國國家氣象局(National Weather Service)針對明尼蘇達州、愛荷華州、南達科他州、伊利諾州、堪薩斯州、密蘇里州、內布拉斯加州、威斯康辛州和奧克拉荷馬州發布高溫警報。芝加哥等多座城市開設了降溫中心。

氣象預報員說,中西部一些地區明天也會相當炎熱,接著暑氣將轉往南方和東方。

● 西岸山區提早出現暴風雪

西岸山區上週出現不尋常的寒冷風暴,在8月帶來一絲冬天氣息。風暴來自阿拉斯加灣,往南經過太平洋西北地區進入加州。西雅圖東南方的雷尼爾山(Mount Rainier)和俄勒岡州中部的巴奇勒山(Mt. Bachelor)度假村都蒙上一層雪。

加州北部標高4317公尺的沙斯塔山(Mount Shasta)在風暴經過後也像是鋪上一張銀毯。

● 熱帶風暴讓夏威夷大雨傾盆

3個熱帶氣旋今天在太平洋上空打轉,分別是在夏威夷降下暴雨的洪恩(Hone)熱帶風暴、正在增強的颶風吉爾瑪(Gilma)、正遠離下加利福尼亞州(Baja California)南端海岸往西行的赫克特(Hector)熱帶風暴。

氣象預報員說,洪恩熱帶風暴造成的最大影響是降雨和洪水,導致大島(Big Island)一些地區道路封閉、電線掉落和樹木受損。當局表示,目前無人受傷,也沒有重大災情。

