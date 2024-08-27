快訊／開學注意！腸病毒、腹瀉就醫人數雙攀升　疫情將延燒到9月底

▲疾管署疫情周報，副署長羅一鈞。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

中小學本周五開學！疾病管制署今（27）日示警，近期監測發現腸病毒與腹瀉疫情雙雙上升，其中腸病毒反常在暑假期間沒有脫離流行，上周就診人次近1.4萬，已連2周上升；腹瀉疫情上周就診12.5萬人次，更是連續四周上升。開學加上中秋連假，疾管署預期這兩大疫情將延燒至9月底，提醒民眾注意。

疾管署疫情中心監測顯示，腸病毒疫情在上周門急診就診計13,701人次，較前一周上升5.8%，近期就診人次呈上升趨勢，仍處流行期。近四周實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A10型為多，克沙奇A16型次之，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型近期未檢出，D68型則為零星檢出，不過感染個案均為輕症。

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另一方面，上周腹瀉門急診就診累計12萬5,895人次，較前一周12萬1,905 人次上升3.27%，近4周呈上升趨勢，高於2019至2022年同期；另全國近四周(第31至34周)共接獲 79 起腹瀉群聚通報案件，亦高於2019至2023年同期通報數，發生場所以餐飲旅宿業最多，其中病原體檢驗陽性案件計37起，以檢出諾羅病毒( 21件，占56.8%)為多，其次為腸炎弧菌(12件，占32.4%)。

疾病管制署表示，國內腸病毒疫情仍處於流行期，隨著暑假進入尾聲，本周校園開學，尤須注意學童間的密切互動將增加腸病毒傳播風險，也可能增加家庭及社區群聚感染的機會。疾管署呼籲教托育機構人員與家長，務必加強教導學童養成良好個人衛生習慣，落實正確勤洗手，以及生病在家休息的防疫觀念，確保自身、同學及周遭親友的健康。

近期全國腹瀉門急診就診人次呈上升趨勢，歷年資料顯示，腹瀉群聚場所以學校、餐飲旅宿業為主。開學日將近，籲請民眾留意飲食及手部衛生，如出現疑似症狀，除了儘速就醫外也應落實生病在家休息，以避免病毒傳播提升疫情風險。