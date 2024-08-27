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讓其他車先過！「被連續閃燈2次」是什麼意思　網解答：值得感謝

▲▼汽車,空氣污染,空汙,pm2.5,通勤,交通,塞車,細懸浮微粒,移動污染源。（圖／記者李毓康攝） 

▲如果連續閃燈兩下，代表什麼意思？（示意圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果汽車連續閃燈兩下，代表什麼意思？近日女星蔡黃汝（豆花妹）發文表示，她曾遇過被插車的狀況，結果當她讓對方切入，就會看見「後車燈連閃兩下」，這是道謝的意思嗎？貼文曝光後，底下網友也紛紛回應，「就是謝謝的意思」、「是三角警示燈說謝謝無誤，我有時候想表達謝意也會用」。

蔡黃汝在臉書上發文表示，她過去曾遇到幾次「要被插車」的狀況，於是她便讓對方切入。想不到其中有幾次，她就見汽車的後車燈連續閃兩下，「那個是什麼燈？」

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蔡黃汝形容，那兩下很有連續節奏，像是摩斯密碼對話般，「不是三角警示燈那種，也不像腳踩煞燈。」她也猜測，對方應該是想要感謝吧？她很好奇這是車上哪個按鍵？她也想學起來。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「感謝的意思沒錯」、「表達謝意」、「謝謝的意思，按警示燈，我也是習慣道謝，大家都趕時間，肯退讓自我時間禮讓他人者，值得感謝」、「我也是日本自駕後才知道」、「感謝你讓他的意思」、「沒錯！是說謝謝的意思」、「謝謝你的意思，這是開貨車或大車答謝方式」。

後來蔡黃汝也在留言處表示，「沒想到是三角警示燈快速按下去按掉」，而且原來不是每個人都會按那兩下，「看來真的要學起來，當個有溫有情的道路駕駛」。

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