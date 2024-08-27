北市宮廟宮主、女乩身遭控「侵占千萬款項」　信徒不忍了提告

▲北市某宮廟的張姓宮主擅自將563萬給予尚未退休的謝姓員工。（圖／翻攝自Facebook／本案宮廟）

記者黃宥寧／台北報導

信仰場所成罪行溫床！北市某間宮廟許姓信徒指控，該廟由他與他人共同出資設立，並由張姓宮主負責管理宮廟款項。孰料，張男未經宮管理委員會同意，將563萬宮款交給謝姓女乩身，還把853萬餘元轉到自己帳戶，一共侵占1416萬餘元，氣得提告張姓宮主、謝女、陳姓女會計。士林地檢署偵結，依侵占罪將張男起訴，其餘2人獲不起訴處分。

挨告後，張姓宮主辯稱，他確實將新光帳戶的宮廟資金轉至中信帳戶，理由是中信提供的定存利率較高，轉帳後便未再動用該資金。謝姓女乩身則解釋，由於當時經濟困難，便向宮主詢問是否有退休金可供支取，張男表示無法一次性給付，因此在撥款前才告知她相關事宜；陳姓女會計則強調，她只是按照宮主的指示交付款項給謝女，並且所有帳目都如實記錄。

檢察官認張男明知謝女並未退休，應無領退休金資格，竟未經宮廟管理委員會或信徒同意，指示不知情的陳姓女會計陸續將存在其名下帳戶內宮款，以退休名義給予謝姓女乩身，以此方式侵占563萬元。

不僅如此，從2023年2月1日至2023年4月10日，同意無息借款307萬給謝姓女乩身，事後謝女雖歸還，但也導致宮所有信徒受有期間利息損失，依侵占、背信罪起訴張男。

同時審酌謝女、陳女供述可知，謝女僅是因自身經濟困難才詢問張男有無領取退休金可能性，是經張男同意才陸續領錢，給付金額也由張男決定，足認其是基於被動地位接受，難認有何侵占、背信犯意，予以不起訴處分。