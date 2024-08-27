花蓮安置機構爆綁童逾4小時+疑餵餿水　綠委批地方介入慢、中央非無責

▲林月琴、沈伯洋遞交聲請書。（圖／記者皮心瑀攝）

記者皮心瑀／台北報導

日前有媒體揭露花蓮縣一家兒童少年安置機構爆出虐童案，引發關注。民進黨立委林月琴與沈伯楊27日召開記者會，發現該育幼院長年有多位、多起孩童遭受不當對待，質疑花蓮縣政府介入太慢，且中央政府也並非完全無責，現場遞交聲請書給衛福部，盼中央能幫助身在火坑的孩子們。

出席記者會的人本教育基金會執行長馮喬蘭表示，關於新聞報導提到今年四月將小孩綁在輪椅上案件，是由於該院生當時不聽勸爬到高處，許院方表示要給他體驗教育，迫使院生簽署同意書後將其綁在輪椅上，甚至將其推到籃球場曝曬太陽，在中午用餐期間還餵給院生疑似餿水糊狀物。被綁院生有如廁需求，卻被拒絕，並請他直接使用尿布，而這個並非個案。

馮喬蘭說，事隔半月，又有院生被懷疑偷竊，而遭到育幼院教保組長用膠帶綑綁手腳，並要求罰站於黑色資源回收桶，當時籃子裡頭還有垃圾。接觸該院院生後，發現不只虐童頻傳，還有霸凌。有院生自3歲進 入育幼院後，長期遭受毆打，透過熱溶膠棒或藤條打在背上，甚至都是在公開場合打小孩。也發生前院長拿木頭椅或塑膠椅子向院生丟，讓院生心生恐慌。而有怨言或打抱不平或逃跑的院生，則可能被隔離、孤立、霸凌，甚至直接被安排住在廢棄舊院舍，不僅門鎖壞掉、沒有床，桌上佈滿煙蒂和灰塵，浴室都是蜘蛛網，熱水也無法調整，還要面對隨時都有員工闖入房間的風險。

林月琴指出，該機構在今年七月剛經過改選，但令人訝異是過去十多年來多起兒虐事件、評鑑丙等等問題，都無法撼動該院人事安排與調動，儼然成為一個家族事業，而不是專業經營，若發生不當對待事件可能造成彼此隱藏掩蓋事實行為。

林月琴也質疑，育幼院過去院長對因兒少不當對待而被裁罰，機構從上到下多是彼此認識親屬關係而互相隱匿，比單一個案蓄意虐待更可怕的事情是，因為長官做工作人員跟著做，但並不知道自己在做的事

情就是虐待。安置機構文化是共有的、學習的、約定俗成的，若長期主導機構運作的主管都會出現這樣的行為，那怎麼想像這個機構的照顧文化形成的照顧策略?是以換了這麼多任院長，甚至裁罰後院長變成董事，這根本是把小孩權益視為無物。

林月琴批評，該育幼院長年績效考核只有乙等或丙等，如果有改善措施以及花蓮縣政府持續觀察並監督，應該是歷年逐步進步，但反而近年來有惡化狀況？中央政府也並非完全無責，因中央主管機關不可能毫不知情，多年來是否有督促地方縣市政府積極改善育幼院狀況？

林月琴認為，現行的責任通報制度，只要知悉案件沒有第一時間通報，後續就可能會成為裁罰的對象。所以若要不被裁罰，最好的方式就是不要讓案件爆發，結果就是從生活輔導員、院長、執行長、社 工、局處到縣政府大家一起隱瞞，因為爆發就會有共同受罰問題，有關孩童不當對待是否有揭弊者條款這點必須研議。

林月琴也說，關於社福考核中強調轄內安置，是否會造成為了轄內安置而轄內安置，而無法考量機構好壞、孩童權益，導致陷孩童更不利狀況，這點也要請衛福部必須重新檢視轄內安置必要性。

沈伯洋則指出，花蓮縣政府作為地方主管機關，負有監督與查核轄內兒少安置機構的責任，必須確保機構的照顧品質，並對不當對待案件進行調查與裁罰。然而，相關的調查進度與裁罰結果尚未明確，且至今未見公告相關資訊，花蓮縣政府是否介入太慢，為何沒有於第一時間確保行為人遠離機構?針對連年績效考核持續惡化的機構，花蓮縣政府是否有進行輔導措施，以確保所有兒少得到應有的保護與照顧?

沈伯洋說，現行制度下，兒少在遭遇不當對待時，多面臨申訴管道不暢通的問題，像本案的當事人是相對缺權的兒少，可能因缺乏文字能

力或對制度的理解，更難以順利申訴。政府應加強申訴管道的可近性與暢通性，並提供支持，確保兒少能夠有效表達聲音，獲得應有的保護。這不僅是地方政府的責任，未來他會要求由中央來進行制度檢討。