珊珊颱風「追著日本打」　鄭明典：強度稍受限但不弱

▲珊珊颱風路徑預測圖。（圖／翻攝林老師氣象站臉書）

記者蔡亞樺／台北報導

中颱珊珊持續往日本方向前進，氣象專家林得恩預測，今（27日）至下周一將影響日本，前往該地的民眾多留意航班資訊。前中央氣象局長鄭明典指出，珊珊颱風結構變完整，強度稍受限，但已經不弱了，對台灣無影響。

台灣大學大氣科學博士林得恩今在臉書粉絲團 「林老師氣象站」貼出珊珊颱風路徑預測圖，直指「追著打，繞行日本一圈」，分析暴風圈影響時間與範圍，今日至周四影響九州、周四到周五影響四國、周五至周六影響關東及關西、周六到周日影響東北。

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林得恩指出，根據美國聯合颱風警報中心JTWC今晨最新情資顯示，第10號颱風珊珊今日凌晨2時，位於日本南方外海海面上，持續往西北西移動，有轉北、再轉東北的趨勢。

▲珊珊颱風結構變完整了。（圖／翻攝鄭明典臉書）

他表示，評估後續運動速度相當慢，並循環境駛流場的導引，預估今日起至下周一將影響日本，欲計畫前往該地的民眾請多留意此颱風最新動態及航班資訊，一定要事先跟航空公司確認班機飛行資訊，將可能受到的影響降至最低。

鄭明典今在臉書表示，珊珊颱風結構變完整了，西北側還是有乾空氣捲入的特徵，強度稍受限，但已經不弱了。珊珊颱風對台灣無直接影響，不過多看多累積經驗還是好事。