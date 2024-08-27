獨／苗栗同日2起落石砸車害廚師截肢　縣府無積極作為判賠131萬

▲苗62線同日發生2起落石砸傷人車案，法官認定縣府3個多小時無積極防範作為，造成林姓廚師截肢等損害，判准國賠131萬。圖為林姓廚師駕駛的休旅車。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣通往泰安溫泉區的要道苗62線，遇雨容易發生落石坍方災害，2022年3月24日下午在同一路段先後發生2起落石砸傷人車事故，分別造成遊覽車乘客、林姓廚師受傷送醫。事後，林姓廚師主張遊覽車被砸後，苗栗縣政府未設置任何攔阻落石或禁止通行設施，造成他被落石砸傷致截肢和精神受損，訴請國家賠償156萬餘元。苗栗地方法院法官審理後認定2起事故相差3個多小時，縣府無積極作為、道路管理欠缺，判決國賠131萬餘元。苗栗縣政府工務處長古明弘表示，正研議是否上訴。

苗62線西起苗栗縣大湖鄉，東迄泰安鄉，全長12公里，是通往泰安溫泉區、原住民部落對外連絡重要道路，但部份邊坡地質破碎，遇雨或地震後，時常發生落石阻礙通行，甚至多次砸中人車受傷。

2022年3月24日下午1時15分左右，一輛載著台中市梧棲區公所志工旅遊團遊覽車，行經苗62線約6K處遭3顆落石擊破車窗，一名老婦臉割傷送醫。同日下午16時52分，在泰安鄉一家活魚餐廳工作的林姓男子（63歲），開車在5.9K處也被落石砸中受傷送醫。

林男主張，落石造成友人借他的休旅車嚴重毀損，右手指骨部分截指和多根手指開放性骨折和肌腱損傷，至今截肢仍不時疼痛難耐，手指無力無法再從事餐飲業工作，不但無法自行駕車外出，還須妻子協助穿衣，精神痛苦不堪。因此，他對苗栗縣政府提起國家賠償訴訟，請求醫療、勞動力減損16%、看護和交通損失，以及賠償精神上損害50萬元，合計請求國賠156餘萬。

林男主張，苗62線為苗栗縣泰安鄉對外聯絡道路，苗栗縣為其管理機關，該案發路段的鄰近路段，曾在2016年1月4日、2016年4月12日、2017年3月14日、2019年3月14日以及本案當日發生2起落石擊傷用路人事件。

▲苗62線同日發生2起落石砸傷人車案，法官認定縣府3個多小時無積極防範作為，造成林姓廚師截肢等損害，判准國賠131萬。圖為遊覽車受損情形。（圖／記者楊永盛翻攝）

原告主張，造成他受傷災害同一天前3個多小時，就發生落石砸傷遊覽車造成人員受傷，縣府未在苗62線6K處及鄰近路段勘查、了解落石原由，並擺放警示燈、拉警戒繩、交通管制、防止落石再次擊傷人車等確保用路人車安全的緊急應變處置或措施，造成他一輩子無法回復的傷害，因此提出國家賠償請求。

苗栗縣政府答辯指出，案發路段位於山區，可能因地震、降雨等不可抗力因素造成落石，縣府事前除已於該路段設有「注意落石」、「易落石路段，請小心駕駛」等警告標誌，亦有裝設護欄、邊坡護欄等防護措施，更於沿路設置許多警告標誌及防護措施。

▲法官認定縣府3個多小時無積極防範作為，造成林姓廚師截肢等損害，判准國賠131萬，縣府表示正研議是否上訴。圖為苗栗縣辦公大樓外觀。（圖／記者楊永盛攝）

縣府說，道路發生落石災害時，係以「搶通優先，養護在後」的方式處理，且道路主要目的是提供車輛通行，以利促進社會經濟流通、發展，原告要求只要有發生落石，即應禁止通行或全面設置防護設備的手段，背離道路設置目的，對縣府課予義務過苛，有違比例原則。

縣府指出，發生落石災害縣府即迅速清除回復交通，事發前已設置必要安全措施及管理，在設置及管理無欠缺，自不應負國家賠償責任。另外，本件事故發生前一天，鄰近泰安、八卦觀測站的單日降水量高達54.4mm、59.5mm，可見本件事故發生是人力所不能抗拒的自然因素造成，與案發路段設置、管理維護是否欠缺無關。

▲法官認定縣府3個多小時無積極防範作為，造成林姓廚師截肢等損害，判准國賠131萬。圖為苗栗地方法院外觀。（圖／記者楊永盛攝）

法官認為，當日下午遊覽車先被落石砸中後，警方和縣府並未採取擺設警示燈和管制措施，直至林姓原告事故發生後，警方才實施雙向封閉措施，現場擺設警示燈、拉警戒繩和繞道交通管制措施，顯見2起事故中間3個多小時內，縣府未有前往案發路段實施緊急應變處置或措施，認定縣府就苗62線案發路段的管理確有欠缺，必須負起國家賠償責任。