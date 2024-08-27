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假帳火燒蔡壁如　揭涉2手段不實申報

蔡壁如（前右2）遭檢舉，指將人事費拆成3百多筆交通費申報，有柯粉在不公開社群砲轟：「見獵心喜攻擊別人之前，先把自己的屁股擦乾淨好嗎？」圖為蔡去年競選畫面。

▲蔡壁如（前右2）遭檢舉，指將人事費拆成3百多筆交通費申報，有柯粉在不公開社群砲轟：「見獵心喜攻擊別人之前，先把自己的屁股擦乾淨好嗎？」圖為蔡去年競選畫面。

圖文／鏡週刊

本刊調查，民眾黨繼主席柯文哲陷假帳風暴之後，被喻為民眾黨創黨之母的台中市政府顧問蔡壁如，也被爆去年立委選舉的政治獻金帳目，涉以逾300筆交通費為名拆帳申報人事費，合計逾百萬元支出涉申報不實，除了恐有偽造文書之嫌、規避勞健保，也可能讓支領對象觸犯逃漏稅。本刊一一比對帳目發現，蔡壁如涉不實申報的第一種樣態是連續支付多人、多筆且定額的交通費，知情人士甚至嘲諷，交通費申報金額整齊得「是不是有強迫症」。

蔡壁如交通旅運支出的支付對象近8成7都以人名申報，人事支出卻一筆都沒有，其中陳姓A員106筆2,000元的交通費合計21.2萬元，扣除週末幾乎天天支領，猶如日薪。（翻攝監院網站）

▲蔡壁如交通旅運支出的支付對象近8成7都以人名申報，人事支出卻一筆都沒有，其中陳姓A員106筆2,000元的交通費合計21.2萬元，扣除週末幾乎天天支領，猶如日薪。（翻攝監院網站）

最誇張的案例是A，蔡壁如幾乎在上班日天天支付他定額交通費2,000元，自去年8月10日起至今年1月12日投票前一天，共106筆、計21萬2,000元，其中，去年8月至12月分別是3萬2,000元、4萬2,000元、4萬元、4萬4,000元、3萬8,000元，平均每月近4萬元，A請領交通費的天數，甚至與行政院人事行政總處行事曆公告的上班天數幾乎一致，至於投票日當月雖未滿一個月，但也領了8筆交通費共1萬6,000元。

不只A，去年10月至今年1月，蔡壁如每隔1或2天都以單筆3,000元定額，連續4個月支付E、F各47筆交通費，2人支領日僅4天不同，剩餘43天皆相同，單月所領總額也恰巧一樣，例如2人都在10月各領走4萬8,000元、11月3萬9,000元、12月4萬2,000元，1月投票日前則都領了1萬2,000元，3個多月來蔡支付E、F的交通費總額也一模一樣，各為14萬1,000元，令人懷疑這些交通費支出可能全是工作報酬。

蔡壁如申報的交通費金額整齊得很詭異，去年10月每逢奇數日就支付陳姓F員一筆3,000元交通費，單月合計4萬8,000元。（翻攝監院網站）

▲蔡壁如申報的交通費金額整齊得很詭異，去年10月每逢奇數日就支付陳姓F員一筆3,000元交通費，單月合計4萬8,000元。（翻攝監院網站）

此外，蔡壁如去年8月至今年1月也以單筆3,000元定額的交通費，5個多月共支付50筆給D，其中，去年10月及12月，單人單月的交通費支出就達3萬3,000元。至於去年11月，蔡則連續16天，日日支付I及J各2,000元的定額交通費，2人單月合計各領3萬2,000元；去年12月8、10、12等日，每2天就支付H一次3,000元交通費，共11筆、計3萬3,000元。

蔡涉假帳的第二種樣態是，同樣以交通費為名，單月支付一筆高額費用給特定人，例如去年8月起，蔡每月皆以定額4萬元交通費，支付曾任民眾黨台中市議員選舉政策顧問的B，連續5個月共20萬。

蔡壁如涉以交通費拆帳申報人事費，有柯粉私下在社群嘲諷交通費金額「好整齊」「是不是有強迫症」。（讀者提供）

▲蔡壁如涉以交通費拆帳申報人事費，有柯粉私下在社群嘲諷交通費金額「好整齊」「是不是有強迫症」。（讀者提供）

本刊檢視其他候選人的交通旅運支出狀況，支出用途申報欄目多是填上搭交通工具、油資、停車費或差旅膳宿費，支出對象則列上高鐵、台鐵等工具，或中油等各間加油站、計程車、停車場等，但蔡的交通旅運支出近8成7都支付給特定的13人，每人每筆幾乎都定額支付，明顯不像實報實銷，知情柯粉甚至在網路社群上嘲諷「好整齊的交通費」「壁如是不是有強迫症」；同時，每人交通費支付頻率也相當高，幾乎1、2天就支出同個對象單筆2,000或3,000元，甚至曾支付特定人單筆4、5萬元，但總統層級競選團隊尚有跨區輔選等差旅需求，以蔡所在的台中第一選區實在有違常理。

本刊調查，蔡壁如交通旅運申報存有雙矛盾，一是若非工資，有無實報實銷的發票或單據？為何每筆交通費可如此整齊？二是若非實報實銷的交通費，恐涉工資拆帳申報，是否替員工加保勞健保？又據今年綜所稅申報規定，單身、未扶養直系親屬的上班族，免稅額為42萬3,000元，即每月收入超過5萬5,250元者都要課稅，但從蔡每月支付A、B、E、F等的交通費額度來看，極可能害這些支領金額的對象涉逃漏稅。


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