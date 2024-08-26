日電車螢幕第2頁出現「這Bug」！7萬人傻眼按讚：太沒必要了

▲網友拍攝的車廂螢幕行車資訊頁。（圖／X）

圖文／CTWANT

日本東京電車內的車廂螢幕於近日意外引起討論，至今已有7萬多個讚。其內容是螢幕上用英文提醒乘客，「各列車因天候不佳誤點，改以其他路線代替」，不料跳到第2頁竟只顯示英文句號「.」，讓網友笑稱「這太沒必要了」。

一名網友在社群平台X上貼文表示，此輛列車為小田急線電車，日前他搭乘時，看到安裝在車門處的車廂螢幕上，用英文提醒乘客「列車因天候不佳誤點，改以其他路線代替」。

畫面乍看之下並沒有太大問題，但過了一會頁面切換到第二頁時，卻只有一個英文句號「.」，讓原PO不解，指英文句號通常應該顯示在第一頁的尾端，不會另外跳到下一行或下一頁單獨顯示，詢問整頁只顯示句號是不是bug？

▲單獨的一個句號，讓一票網友抓狂。（圖／X）

影片一出，在短短時間就吸引超過7萬人按讚，對此，許多網友紛紛傻眼表示，「這真是沒必要」、「我以為只有一句話」、「有時會發生這種情況，當我認為絕對不需要第二頁時」。

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