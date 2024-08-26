疑霸凌逼死北科大碩班「工讀生」　保發中心回應：依規懲處

▲保發中心遭控逼迫工讀生工作、學業2選1，導致北科大碩班新生輕生。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日一名台北科技大學碩士班的「工讀生」，被保發中心要求學業跟工作要擇一，他疑似不堪職場霸凌，17日在學校輕生。對此，保發中心表示，他們進行內部查調相關事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬。

據了解，劉男原本就在保發中心工作，考研也有得到主管同意，但考上後，他說每個星期三要去上課，主管說要讀書就要辭職，要他簽自願離職單，放棄讀書才能留在公司。北科大兼任教授羅台生說，劉男在保發中心待5年，擔任工讀生的他要做全職工作，月薪2萬多。羅台生表示，劉男用生命捍衛工作權，他到17日晚間，都還在勸劉男不要聽保發中心的話。

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保發中心說，「有關本中心有位同仁之不幸事件，我們所有同仁與主管都深感難過與不捨。這幾天我們首要之務是持續關懷著同仁的家屬，希望能為家屬多盡一些心力，協助妥善處理後續事宜。這期間董事長、總經理皆分別前往同仁南部之住處向家屬表達關懷與致意，並全力協助家屬辦理撫卹及後續事宜。」

保發中心表示，「近日對於外界評論有關本中心同仁之事，我們謹予以尊重。惟因事涉同仁個人隱私，我們須恪遵相關法規與審慎處理。然對於此次不幸事件的發生，我們也已即時進行內部查調相關事件發生之原委，釐清事實與責任歸屬，檢討內部管理上的缺失，並已確認失職主管之查調報告，且依規定執行懲處。」

保發中心指出，「同時，我們也深切全面檢視內部管理制度、員工申訴管道、主管與同仁互動溝通方式等各項保障員工權益之機制，以確切落實對所有同仁之員工權益保障。」

保發中心強調，「本中心屬於財團法人機構之非營利事業組織，無論執行內部或對外的日常業務上，都恪遵政府各項法令規範與本中心之相關工作規則。因此，對於同仁申請休假或請假時，所有主管也皆須依照勞工相關法規與本中心工作規則辦理。同時，我們也將加強督促所有主管在工作管理的態度與方式上，除需遵循法令規範外，更應以關懷同仁日常工作可能遭遇困難的同理心，積極協助解決影響同仁勞工權益之問題。」

保發中心指出，「同時，我們也將持續增進所有同仁與主管對於職場安全重要性的認識，並定期檢視是否存有影響員工權益的潛在問題，以及早預防事件的發生。」

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