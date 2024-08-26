機場新風潮？過安檢大拍「托盤美學照」　外媒批：讓檢查拖更久

▲ 網紅過安檢時認真「擺盤」。（圖／翻攝自TikTok）

圖文／CTWANT

最近機場開始流行的「機場托盤美學」已經成為一個令人煩惱的新趨勢，如此情況甚至連美國運輸安全管理局（TSA）也注意到。而《紐約郵報》認為，這個趨勢恐會讓原本令人不耐煩的安檢過程變得更加耗時。

根據《紐約郵報》報導指出，紐約網紅亨里奎斯（Chelsea Henriquez）在TikTok上分享一段影片，展示了他和朋友們在拉瓜迪亞機場（LaGuardia Airport）安檢時，透過精心擺放隨身物品，拍攝出具有「美學」效果的照片。後續這個創意與影片在網路上大受歡迎，影片在短時間內就超過37.7萬次觀看。

亨里奎斯也強調，為避免在排隊時擋住其他旅客，他是在通過安檢後才將托盤拿到旁邊的椅子上，然後再精心布置物品進行拍攝，認為這麼做既不會匆忙，也不會打擾到其他旅客或機場工作人員。

但報導也提到，並非所有人都像亨里奎斯一樣會顧及他人，隨著「機場托盤美學」在各地時尚達人中迅速流行，TSA也表示，目前已經注意到這種趨勢。

大多數旅客依照TSA規定，不情願地在安檢中心脫下鞋子、外套和笨重的首飾。然而，「機場托盤美學」的愛好者則自動將其他未被要求的物品，如運動衫、高跟鞋、名牌包、雜誌和迷你護理用品，整齊擺放在托盤中，製造出時尚照片。一些內容創作者甚至在家中購買了TSA托盤，模擬機場場景進行拍攝，以避免在機場內引起不便。

但大多數跟風的網紅，是選擇直接在安檢路線上花費時間擺拍，而這種現象會延長所有旅客的等待時間，甚至可能導致旅客錯過航班。

TSA表示，只要這些精心擺拍的照片不造成安檢延誤或其他乘客的不便，目前是可以接受的。但許多網友對這種趨勢表示不滿，認為為了拍照而拖延隊伍會造成其他人困擾，甚至有人直言，如果自己被卡在這種人後面，會非常生氣。

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