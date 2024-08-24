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台南市圖推《劍獅出巡》親子劇　黃偉哲邀來台南訪劍獅故鄉

▲台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，運用台南安平傳統「守護」精神的「劍獅」為代表元素，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇，劇中融合童趣與歡樂，講述一段安平尋劍之旅，匯集新舊卡司又充滿童趣與驚喜的經典兒童劇。

24日於《劍獅出巡》親子劇演出前，市長黃偉哲與信誼基金會營運長廖瑞雯、原著作者劉如桂及《劍獅出巡》演員們會面，感謝他們為全國民眾帶來一齣精采戲劇，讓更多人認識劍獅故鄉-安平。

▲台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，今年適逢《台南400》，《劍獅出巡》兒童劇來到劍獅的故鄉-台南演出，別具意義。劇中融合童趣與歡樂，不拘泥靜態演藝的互動形式、充滿童趣與驚喜的兒童劇將讓大朋友、小朋友感受原創故事的美好。歡迎家長帶小朋友一起來與劍獅見面，也更了解台南的歷史文化。

▲台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）
市府文化局表示，自2023年10月展開「邂逅台南的400種印象-台南400好書推薦」活動，共計徵得3130件作品，最終選出400本作品，《劍獅出巡》為其中一本經典繪本，可見深得市民喜愛。市圖與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，運用台南安平傳統「守護」精神的「劍獅」為代表元素，在8月23日至25日，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》親子劇，以台南安平小鎮為背景，以安平民宅常見的守護神－「劍獅」為主角，透過專業戲劇團隊的劇中融合童趣與歡樂，講述一段安平尋劍之旅，匯集新舊卡司又充滿童趣與驚喜的經典兒童劇。

▲台南市立圖書館與信誼基金會合作推出親子繪本系列活動，在8/23至8/25，在永康新總館哇劇場共演出五場《劍獅出巡》兒童劇。（圖／記者林東良翻攝，下同）

信誼幼兒文學獎第20屆得獎作品改編的《劍獅出巡》親子故事劇場，原著是由台南的童書作家劉如桂創作，自首次登台演出之後，場場皆爆滿且座無虛席。為讓親子有更多機會體驗台灣文化的精神，此次藉「台南400」的特殊時刻，重啟跨界合作演繹的圖畫書經典兒童劇《劍獅出巡》，邀集充滿熱情的傑出兒童劇場人，以不拘泥靜態演藝的互動形式，向孩子傳達在地文化的意涵。期望藉由戲劇演出、故事走讀等方式，讓民眾更認識台南400好書中的兒童繪本，也能大手牽小手，一起體驗台南人文風情。

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