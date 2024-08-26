陸證券交易印花稅大減55%　受減半徵收、成交量低迷影響

▲陸股低迷，成交量也大幅萎縮。（示意圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報的

中國大陸1至7月證券印花稅為576億元（人民幣），較去年同期大減55%，主要受到印花稅調降，以及股市交易量萎縮的影響。

陸股近年表現低迷，在各界的喊話下，大陸財政部、稅務總局去年8月宣布將證券交易印花稅減半徵收，成為今年大陸證券交易印花稅大減的主因。

除了減徵以外，印花稅大減的另一個原因是陸股成交量的嚴重萎縮，數據顯示，今年上半年，滬深兩市的成交量為100.17兆元，較去年同期下滑了9.86%。

為了令股市恢復活絡，增加投資者信心，大陸官方去年下半年開始推出了多項新措施，包含下調印花稅、降低融資保證金比例、階段性收緊IPO和再融資、規範量化交易、規範大股東減持、加強融券業務逆週期調節等。

不過，陸股成交量的成長似乎還有待觀察，今年以來，滬深兩市的成交量經歷「雲霄飛車」，3月日均成交額突破至10091.1億元，隨後持續探底。數據顯示，今年1月至6月的每月日均成交額分別為7263.55億元、9474.36億元、10091.1億元、9116.77億元、8440.23億元、7198.6億元。

為了令股市恢復活絡，給予投資者信心，大陸官方從去年推出了多項新措施，包含下調印花稅、降低融資保證金比例、階段性收緊IPO和再融資、規範量化交易、規範大股東減持、加強融券業務逆週期調節等。