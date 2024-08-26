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社會 社會焦點 保障人權

違停送餐被拖吊！外送員雙手合十「求放車」　嘆：看到這社區就怕

記者莊智勝／新北報導

新北市板橋區警方23日晚間6時許接獲民眾檢舉，表示合宜住宅外機車違停情況嚴重，警方也立即到場執法，將違規的機車當場拖吊，只是其中2部都是外送員的機車，有一名外送員送完餐點後下樓看到機車被拖吊，立即雙手合十、苦苦哀求，但警方鐵腕執法，只能眼睜睜看著機車被拖走；影片曝光後，有外送員感嘆，這個社區在外送圈中小有名氣，「看到就怕，不敢接單」。

網友在臉書社團「外送甘苦談」曝光影片，板橋合宜住宅社區外來了一輛拖吊車，相關單位人員正將違停的機車移上貨車後斗拖走，其中有兩部機車後方還掛了大大的外送箱，明顯是外送員機車，2名外送員送完餐點下樓後發現慘況，女外送員不斷雙手合十苦苦哀求，另名男外送員則是向正在拖機車男子招手，一度試圖阻止，但對方仍是置之不理，一旁還有員警站在人行道上開出罰單。

▲▼外送員送板橋合宜住宅，機車違停遭拖吊。（圖／網友提供）

▲外送員下樓發現機車被拖吊後，雙手合十頻頻哀求，但仍只能眼睜睜看著機車被拖走。（圖／網友提供）

影片曝光後引起不少外送員共鳴，直呼該處合宜住宅共有37棟、4000多戶，外送需求相當大，經常有住戶點外送還要求送到家門口，外送員只能臨停，並前往管理室換證後才能上樓，一趟就要5到10分鐘，沒想到該社區住戶還頻頻檢舉違停，令外送員有苦難言，直呼看到這個社區的訂單「心裡就怕、不敢接單」。

據了解，合宜住宅外雖然設有機車停車格，但由於住戶眾多，平時車格一位難求，幾乎沒有多餘的車位供外送員臨停，因此現場違停亂象叢生，外送員送餐到府還要面臨檢舉壓力，一但機車被拖，一整天的單就全都白跑了。不少外送員也紛紛喊出拒送，「合宜住宅這種單愛接，被拖剛好而已，不要糟蹋自己」、「可憐外送員，人出來也不放車，今天白跑」、「合宜有人肯送就要偷笑了，住戶還在檢舉外送臨停，以後直接拒跑！」

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