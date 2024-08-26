台中男「肘擊」8計程車窗偷零錢　被逮反問「怎麼現在才找到我」

▲警方循線逮獲1名體型壯碩的40歲何姓男子到案，何男坦承8案都是他所為，作案方式是用「肘擊」敲破車窗，再取走車內零錢。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市南屯區與南區2月至3月間，陸續有8輛計程車遭破壞車窗、竊走車內零星財物，平均被竊金額僅數百元，但修繕一片車窗費用卻高達4000元，讓運將們氣得跳腳。警方循線逮獲1名體型壯碩的40歲何姓男子到案，何男坦承8案都是他所為，作案方式是用「肘擊」敲破車窗，再取走車內零錢，他說，因想吃牢飯才故意犯案，警方也讓他「如願以償」，偵訊後依加重竊盜罪嫌移送法辦，檢方將他聲押獲准。

台中市第四警分局2月至3月接獲多名計程車司機報案，稱載送客人後將車停於路邊，翌日發現副駕駛座車窗竟遭人破窗毀損，車內零錢也被洗劫一空，短短1個月就有8名計程車司機受害。

警方調查，犯案地點遍及南屯區、南區，大多選定在深夜及位於監視器死角的計程車下手，經調閱監視器掌握涉案人，持拘票前往正在網咖玩樂的何姓男子逮捕，而竊來的贓款早被他花用殆盡。

何男8次犯案得手共3500元，平均每次得手400餘元，但破壞車窗行為，造成運將們修繕費用動輒4000元不等。警詢時何男坦承涉案，供稱他是用「肘擊」擊破車窗將其卸下，再翻找車內置物箱的零錢，專挑計程車僅是因認為計程車內必定擺放零錢，未對計程車有任何仇恨。

何男說，他因想吃牢飯才作案，當警方到網咖逮捕他時，他還向警員說「怎麼現在才找到我」。全案警方依加重竊盜罪嫌移送台中地檢署偵辦，檢方複訊後聲押獲准。

▲何男遭警方逮補。（圖／記者白珈陽翻攝）



台中市第四警分局長陳祥麟表示，民眾停放車輛時宜選擇安全停車位置，盡量將車輛停放在有監控設備或人流量較大的區域，避免將車輛長時間停放在偏僻地段，且切勿將貴重物品放置在車內顯眼處，應隨身攜帶或放置於隱蔽位置，另可考慮安裝車窗防爆膜、防盜鎖等裝置，提升車輛的防盜能力，若發現可疑人物或情況，應立即報警，並記下相關信息，以便警方及時處理。