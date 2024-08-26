不顧小孩在現場！佛州女泳池邊和2女大玩3P　「交疊口交」被捕

▲佛州一名女子因在公共泳池當著小孩的面和朋友大玩3P而被警方逮捕。（圖／翻攝自YouTube）

記者葉睿涵／編譯

美國來自佛州的女子朱莉安娜（Julianna）因涉嫌在公共泳池內，當著孩子的面從事不雅行為而被警方逮捕，並被控以性犯罪。最近，警方公開了執法人員的隨身攝影機錄像，完整還原了她被逮捕的經過。

據《每日郵報》報導，2023年6月14日，朱莉安娜與2名女性朋友在聖露西一個住宅區的公共游泳池內，當著她們孩子的面，赤身裸體地互相口交。這一幕被一名母親目擊後，立即向物業經理報告，而物業經理也在拍下幾人的照片後報警。

當警方趕抵現場時，朱莉安娜和她的朋友早已逃離泳池，而警方則在確認幾名嫌犯的身份後，根據經理拍到的照片鎖定朱莉安娜。她在被警方問話時表現得極為不配合，並在警察要求她配合時多次迴避問題，迫使警方將她戴上手銬抓走。

就在警方將朱莉安娜帶上警車時，一名自稱是朱莉安娜男友的男子衝了過來，質問警方要對朱莉安娜做什麼，而警方則如實地告訴對方，他們接獲報案，聲稱朱莉安娜在泳池當著孩子的面口交。朱莉安娜的男友在得知具體的指控內容後對警方的行為表示理解，但朱莉安娜對於警方的盤問卻富有敵意。

她在被押上警車時繼續與警方爭論，聲稱自己沒有做錯什麼，甚至質疑警方沒有向她宣讀權利。朱莉安娜隨後被控「從事淫蕩行為」和「在公共場合不雅暴露」等性犯罪。

朱莉安娜被帶走前，她的母親來到了現場，試圖與警方交涉。最後，這名媽媽為女兒取下珠寶，並要求女兒保持冷靜後，親吻了她的臉頰，囑咐她「尊重別人」，就放手讓警方將女兒帶走。目前，警方仍在調查另2名涉案女子的下落，而《每日郵報》也已聯繫地方警長辦公室，以進一步了解案件的進展，不過當局至今還未給予回覆。