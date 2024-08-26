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移居台灣不成還丟20萬薪飯碗！港公務員「告內政部」疑害自己停職

▲港府官員宣誓效忠基本法及特區政府。（圖／CFP）

▲港府官員宣誓效忠香港特區政府。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港陳姓公務員2022年隨台灣妻子申請來台依親居留被拒，氣得狀告內政部又遭駁回，主因是他不肯辭職，想周一到五在香港工作，只有周六日飛來台灣。最新消息傳出，該公務員已被港府停職，因他曾向台灣法院稱「香港公務員都被迫宣誓效忠港府」，涉「發假誓」，恐失去這份月薪20萬元（新台幣）以上的鐵飯碗。

陳姓公務員因與台灣妻子結婚，2022年申請來台依親居留，但由於他具有香港公務員身分，曾宣誓效忠香港政府，並簽署了相關聲明，又表明未來不打算辭職，被認為「有國家忠誠度及危害國家安全疑慮」，申請遭到拒絕。

陳姓公務員認為，他雖為香港公務員，但職務內容為督導建造公營房屋地盤的工程，屬於地基結構工程和拆卸工程施工之技術人員，完全無關軍事、黨務、國安等具政治性機關。

▼香港立法會議員就任，向「五星國徽」宣誓。（圖／路透社）

▲▼香港新一屆立法會議員就任　首次在「五星國徽」下宣誓。（圖／路透社）

陳姓公務員於是提起行政訴訟，狀告內政部，並痛批內政部、國安局、陸委會無限上綱，無任何具體事證，就亂扣「有國安問題」之不實指控，嚴重剝奪他的權益。

陳姓公務員為了證明自己不涉及「國安問題」，還向法院上強調，「所有香港的公務員都被迫要簽署效忠聲明。」「周一到周五都在香港工作，只有六日飛來台灣。」

陳姓公務員的訴訟最終被行政法院駁回，院方表示，其表示「所有香港的公務員都被迫要簽署效忠聲明」，可證明對香港政府無任意拒絕能力，如經核准在台居留，且未辭去現職，形同人在台灣地區為香港政府異地辦公，有侵害我國主權之嫌，且陳男基於「任職香港政府公務員」之利害關係，不得不擁護支持中國共產黨的各種作為。

判決遭到駁回後，陳姓公務員的台灣妻子非常不滿，在一個在台港人的臉書社團發文貼出判決書，痛斥台灣政府亂扣國安帽子，還說「法院是政府開的」，並呼籲其他網友，若配偶是「特區公務員」就不用試圖申請居留了，否則也只是浪費時間、浪費金錢，還會遭到一頓「毒打」。

▼陳姓公務員的妻子在臉書發文抱怨，還貼出判決書。（圖／翻攝臉書）

▲▼移居台灣不成還丟20萬薪飯碗！香港公務員「告內政部」疑害自己停職。（圖／翻攝臉書）

不過，該篇貼文發出之後，不但沒什麼獲得太多支持，反而還被罵翻，認為陳姓公務員想要「香港、台灣兩頭賺」，也有人指出，陳姓公務員一周只想待在台灣兩天，五天都留在香港工作，代表根本不想住在台灣，「不住台灣你辦什麼居留啊？」

同時，許多人也勸陳姓公務員的台灣妻子趕快刪除貼文，否則可能害老公的工作受到影響。雖然貼文已經刪除，但根據港媒25日的報導，陳男目前已經遭到港府停職。

報導指出，由於陳男曾經在法院上說「所有香港的公務員都被迫要簽署效忠聲明」，被港府認為涉及「發假誓」，已將他停職進行調查。

另外，也有香港網友根據判決書的內容發現，陳姓公務員督導建造公營房屋地盤工程的工作內容，實際上就是房屋署的職務，並依照公務員薪級表估算，他的薪水至少有20萬元新台幣以上。

對於相關消息，香港公務員事務局雖稱「不評論個案」，但也強調，據《基本法》和《公務員守則》，擁護《基本法》、效忠香港特區、盡忠職守和對香港特區政府負責，是公務員的一貫責任，也是政府和社會對他們的一貫期望和要求，不論在公務員宣誓或簽署聲明前或後，有關的期望和責任已然存在。

▼港人移民台灣，必須回答是否擔任公務員，以及是否曾宣誓效忠港府。（圖／翻攝移民署）

▲▼港人移民台灣審查加嚴！必須回答「是否曾宣誓效忠港府」。（圖／翻攝移民署）

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