曝近期曾聯絡端木正！　蔡壁如：他對柯文哲本著初心不會亂講話

▲柯文哲與端木正昔日合影。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風暴，民眾黨則指控會計師端木正擅自調節差額，而端木正發出聲明澄清，相信司法釐清真相。對此，前民眾黨立委蔡壁如25日表示，在過去為民眾黨宣傳的《全台大眾走》認識了端木正，事情爆發後，也透過朋友聯絡，他也表示「對阿北還是本著初心，不會亂講話」。蔡壁如認為，「我相信端木正還是很喜歡阿北、也很愛這個民眾黨」。

蔡壁如於節目《下班瀚你聊》表示，她認識端木正，而端木正也是民眾黨上屆的不分區立委名單，席次在自己後面。當時創黨後，短短4個月就要選舉，當時大家都不認識民眾黨，所以她發起《全台大眾走》，而在地方宣傳時，民眾黨不分區名單也出來了，因為都是海選出的，所以在《全台大眾走》時才認識他們，而端木正也是這樣。

蔡壁如指出，印象中端木正跟著自己，從宜蘭就開始跑行程，端木正當時還說，只要有空，就會跟著她跑，當時他們做了幾個旗幟，到各個縣市路口去宣傳。

蔡壁如指出，截至目前為止，自己都還覺得端木正是個柯粉、支持柯文哲，他也很感念柯文哲給了這樣一個機會。而帳務爭議，有太多大家不知道的事情，所以也不要妄下定論，大家可以看到，端木正到目前都沒有出來「咬柯」或講了什麼。

蔡壁如透露，爭議爆出的過程當中，在端木正還沒有被檢調約談時，自己有傳了一個LINE聯絡，他也有回覆，後來端木正遭到檢方約談後，手機被沒收，就再也沒有傳訊息給他。

蔡壁如說，而上禮拜有次假日，自己到了台南，碰到認識端木正的朋友，當時就請朋友傳話，關心端木正好不好，而端木正也透過這位朋友表示，「他對阿北還是本著初心，他不會亂講話」。

蔡壁如再說，而到現在大家也可以驗證，端木正都沒有對外放話或講柯文哲的不是。雖然現在整個黨覺得「他亂作帳」，但那些都可以再去討論，而自己只是講一些大家比較不知道的人和事。

最後，蔡壁如強調，「我相信端木正還是很喜歡阿北、也很愛這個民眾黨」。

▼民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）