　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

曝近期曾聯絡端木正！　蔡壁如：他對柯文哲本著初心不會亂講話

▲▼端木正與柯文哲主席在會中授予聘書。（圖／民眾黨提供）

▲柯文哲與端木正昔日合影。（圖／民眾黨提供）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風暴，民眾黨則指控會計師端木正擅自調節差額，而端木正發出聲明澄清，相信司法釐清真相。對此，前民眾黨立委蔡壁如25日表示，在過去為民眾黨宣傳的《全台大眾走》認識了端木正，事情爆發後，也透過朋友聯絡，他也表示「對阿北還是本著初心，不會亂講話」。蔡壁如認為，「我相信端木正還是很喜歡阿北、也很愛這個民眾黨」。

蔡壁如於節目《下班瀚你聊》表示，她認識端木正，而端木正也是民眾黨上屆的不分區立委名單，席次在自己後面。當時創黨後，短短4個月就要選舉，當時大家都不認識民眾黨，所以她發起《全台大眾走》，而在地方宣傳時，民眾黨不分區名單也出來了，因為都是海選出的，所以在《全台大眾走》時才認識他們，而端木正也是這樣。

蔡壁如指出，印象中端木正跟著自己，從宜蘭就開始跑行程，端木正當時還說，只要有空，就會跟著她跑，當時他們做了幾個旗幟，到各個縣市路口去宣傳。

蔡壁如指出，截至目前為止，自己都還覺得端木正是個柯粉、支持柯文哲，他也很感念柯文哲給了這樣一個機會。而帳務爭議，有太多大家不知道的事情，所以也不要妄下定論，大家可以看到，端木正到目前都沒有出來「咬柯」或講了什麼。

蔡壁如透露，爭議爆出的過程當中，在端木正還沒有被檢調約談時，自己有傳了一個LINE聯絡，他也有回覆，後來端木正遭到檢方約談後，手機被沒收，就再也沒有傳訊息給他。

蔡壁如說，而上禮拜有次假日，自己到了台南，碰到認識端木正的朋友，當時就請朋友傳話，關心端木正好不好，而端木正也透過這位朋友表示，「他對阿北還是本著初心，他不會亂講話」。

蔡壁如再說，而到現在大家也可以驗證，端木正都沒有對外放話或講柯文哲的不是。雖然現在整個黨覺得「他亂作帳」，但那些都可以再去討論，而自己只是講一些大家比較不知道的人和事。

最後，蔡壁如強調，「我相信端木正還是很喜歡阿北、也很愛這個民眾黨」。

▼民眾黨前立委蔡壁如。（圖／記者李毓康攝）

▲▼台灣民眾黨前立委蔡壁如 / 《鄉民大學問 》媒體採訪。（圖／記者李毓康攝）

ET快訊
3天「吃4次藏壽司」卻狂抽紙膠帶！女友當場哭了　男超崩潰
中信金搶親新光金送件了！　總價「1314億元」金管會已收到
全紅嬋近距離跟「烏龜」互動！把龜殼擦到反光
陸女童飛機上哭鬧　陌生人「怒抓進廁所」震撼教育
詐貸逾6億！浮報房價近7成　17人起訴
快訊／特助與柯文哲4300萬商辦有關？陳秀寶：與此人毫無所知

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

曝近期曾聯絡端木正！　蔡壁如：他對柯文哲本著初心不會亂講話

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶：與此人毫無所知也無任何往來

柯文哲4300萬補助款買房　卓冠廷對比10年前承諾：這就是改變成真

賴清德青年信任度高達60.3%　黃捷分析與「投資未來世代」政策有關

揭賴清德違背承諾3實例　賴士葆酸只做綠營總統：朝野關係更惡化

柯文哲當包租公？有公司登記在4300萬新屋　民眾黨：買賣不破租賃原則

提醒盧秀燕「黨主席為所有花費買單」　連勝文：連我都壓力超大

柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

綠內鬥劍指台南幫？　沈富雄要國民黨小心：賴清德2028像銅牆鐵壁

遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

一天40次！母獅正值發情期　壽山動物園曝高清恩愛畫面

「啦啦隊女神」瑟七突官宣：我是阿崔的　崔維斯臉紅首回應「一切來得很突然」！

渣夫在「孩子面前偷情」　小三情勒小學生..張娜拉氣炸開撕！

女騎超陡峭基隆斜坡小巷　沿路喊媽網笑：想看下坡

妻問「昨天妝好看還今天？」　尪噴0求生慾回答！網：太狠

曝近期曾聯絡端木正！　蔡壁如：他對柯文哲本著初心不會亂講話

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶：與此人毫無所知也無任何往來

柯文哲4300萬補助款買房　卓冠廷對比10年前承諾：這就是改變成真

賴清德青年信任度高達60.3%　黃捷分析與「投資未來世代」政策有關

揭賴清德違背承諾3實例　賴士葆酸只做綠營總統：朝野關係更惡化

柯文哲當包租公？有公司登記在4300萬新屋　民眾黨：買賣不破租賃原則

提醒盧秀燕「黨主席為所有花費買單」　連勝文：連我都壓力超大

柯文哲疑當包租公！4300萬新房另有公司　林延鳳：租金報酬率達2.1％

綠內鬥劍指台南幫？　沈富雄要國民黨小心：賴清德2028像銅牆鐵壁

遵朱立倫指示未向柯文哲捅刀　連勝文嘆：他人設破滅難自圓其說

南韓國情院：北韓擁250台短程彈道飛彈發射車　射程最遠抵忠清

去日本幫同事代購…回娘家1天「全被小姑搬光」　她崩潰：錢都收了

啦啦隊正妹丹丹沖繩「解放比基尼」！　超兇身材看光羞喊：抓住夏天尾巴

裝刷卡機協商無果「遊覽車9／16再戰」　公路局：全國補助一致

爽住新社區！收帳單「公共電費飆破2千」他傻眼　釣出苦主

中信金搶親新光金送件了！　總價「1314億元」金管會已收到

交友軟體偷交男友　弱智女「怕媽媽知道」拔監視器幽會！下秒遭性侵

影帝「哭爸」連奪兩大獎 ！《我們還有明天》票房賣破10億台幣

天天做超有感！「5個美唇小習慣」必學　喝水原來超重要

曝近期曾聯絡端木正！　蔡壁如：他對柯文哲本著初心不會亂講話

去親媽媽的嘴嘴！阿柴連啵5下　轉身萌看鏡頭：有拍到嗎？

政治熱門新聞

柯文哲花4300萬買房拖蔡英文下水　蔡辦駁：從未用選舉補助款置產

錢從哪來？她爆柯花4300萬買商辦

被爆花4300萬買商辦　柯說明用途

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

美麗島民調／創黨最大震盪　白營65.3%反感、柯文哲69.1%不信任　

快訊／京華城案關鍵人彭振聲現身議會

柯花4千萬買房牽拖藍綠　國民黨打臉了

陳智菡：有給職蔡顧問不得參與黨務

快訊／許淑華：彭振聲稱「柯文哲交辦」才組專案小組會議

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶：與此人毫無所知也無任何往來

柯文哲疑當包租公　4300萬新房另有公司

轟柯文哲喊黨窮！卻拿千萬補助款置產　游淑慧：義無反顧鈔票滿滿

評賴清德執政百日毫無建樹、只剩對抗　趙少康：表現比蔡英文更糟

「吐槽大師」爆紅！沈伯洋憂：個資恐送中

更多熱門

相關新聞

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶：與此人毫無所知也無任何往來

特助與柯文哲4300萬商辦有關？　陳秀寶：與此人毫無所知也無任何往來

民進黨台北市議員林延鳳26日爆料，民眾黨主席柯文哲5月10日用個人名義，以4300萬買下立法院附近商辦，接著又被指該地點目前由「先發興業股份有限公司」登記使用，這間公司的負責人是「桂焌傑」，與前立委羅福助助理同名同姓，並傳出現在為民進黨立委陳秀寶特助，對此陳秀寶稍早發出聲明強調兩人並無關係。

柯文哲4300萬補助款買房　卓冠廷對比10年前承諾：這就是改變成真

柯文哲4300萬補助款買房　卓冠廷對比10年前承諾：這就是改變成真

柯包租公？民眾黨：買賣不破租賃原則

柯包租公？民眾黨：買賣不破租賃原則

柯文哲疑當包租公　4300萬新房另有公司

柯文哲疑當包租公　4300萬新房另有公司

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

朱立倫下令勿向柯捅刀　連勝文曝藍高層會議結果

關鍵字：

蔡壁如柯文哲政治獻金民眾黨端木正

讀者迴響

熱門新聞

30歲夫妻洗錢16億！家中「名牌包牆」曝

外甥搞上前舅媽！她嬌喊「燉了鹿鞭」...對話曝光

郭富城1992年來台拍咖啡廣告！　16歲正妹變八點檔女神

墾丁沙灘「最新畫面」曝光！　PTT洗版：太粗暴了

妹妹LINE沒訊息！她驚「年輕人改1款APP聊天」

一年燒上億　遠雄海洋公園鯨豚秀明年落幕

快訊／黃子韜爆哭求婚徐藝洋！

AV女優榨乾男友「一天要7次」崩潰

父女散步遭砍！　2蠢煞「誤認情敵」砍斷手筋腳筋

快訊／《康熙》造型師Enzo驚傳過世！

墾丁櫛瓜價格被罵爆！士林夜市4片價格曝光

三重男「少量多次」加油　店員火大開扁還砸車

王思聰孩子媽疑自導自演！

邱淑貞《赤裸羔羊》真的全裸！王晶1句話讓她脫了

早餐店帳戶一年進出7000萬　鷹眼揪出貓膩

更多

最夯影音

更多

薔薔西班牙被偷「27萬財物」崩潰痛哭！　「高機率找不回」警認：不是第一次出事

社牛弟詳細介紹9元袋裝飲　超專業口才引讚：會做生意

高雄素食店闆娘摔跤撞倒瓦斯桶　鐵皮屋陷火海！9攤販2店全毀

真主黨展開報復！以黎開轟了　以色列進入緊急狀態機場大亂

典典寶寶「說不行就越故意」　奶音祝劉亮佐：父親節快樂

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

營養美味番薯好處多多

營養美味番薯好處多多

「文里補習班」開課啦！用「夯番薯脆片」做出營養又好吃的脆脆零嘴，吃出長壽力！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面