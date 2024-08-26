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3家純網銀累虧65億元！　將來銀申請保險業務試辦

▲3張純網銀聯名卡搶商機，主打高現金回饋、低門檻分期零利率。（圖／LINE Bank提供）

▲國內上線的3張純網銀仍處於虧損狀態。（圖／LINE Bank提供）

文／中央社

金管會統計，截至2024年6月底止，國內3家純網路銀行累積虧損已達新台幣65億元，較去年同期下降1億元。為擴大業務發展，將來銀行也向金管會申請保險業務試辦，與中華電合作推廣兆豐產險旅平險。

金管會共發出3張純網銀執照，包括樂天國際商業銀行、LINE Bank（連線商業銀行）及將來銀行，其中，樂天銀行及LINE Bank於2021年先後開業，將來銀行2022年3月開業，因開業初期為獲客持續投入成本，截至目前為止，3家純網銀均未擺脫虧損命運。

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金管會資料顯示，截至今年上半年，LINE Bank數位存款帳戶數續居純網銀之冠，達189萬1071戶，為樂天銀行及將來銀行合計數存戶的3倍之多；樂天銀數位存款帳戶數23萬3702戶，在純網銀中墊底，將來銀行則有36萬7948戶。

財務方面，2023年剛辦理初次減增資的將來銀行，截至今年6月底累積虧損10億元，較2023年同期減少18億元。截至今年上半年存款總額達294億元、放款餘額176億元，存放比為59.9%。

樂天銀截至今年6月底累積虧損22億元，較2023年同期多虧6億元，截至今年上半年存款總額291億元、放款125億元，存放比僅43%。

數存帳戶數最多的LINE Bank，截至今年6月底累積虧損額亦為純網銀中最高，累虧達33億元，存款總額為681億元、放款總額465億元，存放比為68.3%。

自開業至今，LINE Bank在2022年辦理過一次減增資，目前實收資本額為150億元，將來銀、樂天銀則為100億元。

純網銀為找利基，紛紛向金管會申請業務試辦，例如有限開放三類法人面對面身分驗證開戶，3家純網銀均已完成試辦，試辦過程中沒有發生疑慮；另外則是盼金管會放寬兼營投顧資格條件，並希望能與電信業者透過業務試辦異業合作推廣保險業務。

銀行局副局長林志吉表示，目前純網銀沒有申請中的試辦案件，至於兼營投顧部分，相關規定正在研議中。

林志吉補充，保險局已在今年7月9日修正「保險業保險代理人保險經紀人申請業務試辦作業要點」，放寬人壽、產業、保經、保代業者都可以申請業務試辦作業要點。

保險局副局長陳清源指出，8月14日已收到將來銀申請，規劃和中華電信合作推廣兆豐產險旅平險，並以一站式服務，透過中華電做行動身份識別，再以電信帳單收取保費。

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