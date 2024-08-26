魚農日月潭紅茶將首獲碳足跡標章　農產碳盤查平台計畫成果發表

▲魚池鄉農會日月潭紅茶生產排碳量揭曉，可望成為全國首例取得碳足跡認證的茶葉品牌。（圖／玉美生技、國興資訊提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

由玉美生技股份有限公司、國興資訊股份有限公司執行「農產低碳永續盤查認證介接雲端平台建構計畫」，以魚池鄉農會「日月潭紅茶台茶18號（紅玉）」、玉美生技「牛蕃茄」、台灣生菜村「結球萵苣」等農產品進行碳足跡盤查，經一年時間發表成果：由原料開採至廢棄排碳量分別為1.71公斤／每罐（含紙袋）、1.32公斤／每盒（950公克）、1.66公斤／每公斤，希望推動農業領域的低碳永續發展。

玉美生技股份有限公司、國興資訊股份有限公司23日於魚池鄉農會日月潭紅茶館舉辦成果發表會，指出該計畫為其聯合爭取數發部數位產業署「普及智慧城鄉生活應用計畫」，自112年7月起共同執行，在南投、雲林2縣政府全力支持下，完成上述三項農產品的IOS14067產品碳足跡盤查，並透過「Q-Carbon農產品碳足跡雲端平台」依循PCR完成產品碳足跡盤查計畫、累計碳足跡計算資料庫與確立碳足跡認證系統。

玉美生技協理葉乃嘉表示，立法院三讀通過《氣候變遷因應法》，將2050淨零排放目標入法，並正式啟動碳費徵收機制；團隊藉由農業部推動的農產品「產銷履歷」制度，以溯源農糧產品條碼（QR Code）為基礎，建立台灣農產品從種植、生產、加工、包裝材料、運輸到使用方式所排放的二氧化碳（CO2）進行總量計算，未來將進一步針對每道程序提供合適的減碳建議。

▲▼玉美生技「牛蕃茄」、台灣生菜村「結球萵苣」的生產排碳資訊揭露。（圖／玉美生技、國興資訊提供）

玉美生技指出，本次在茶葉和葉菜蔬果類作物依循PCR建立碳盤查標準化流程，亦可成為其他農產品生產者的示範和學習標準，並於減少盤查成本、人力投入與縮短數據蒐集時間等效益之下，期望激勵更多農業企業邁出低碳永續發展的第一步；魚池農會的日月潭紅茶則持續由數發部積極輔導，預計將是國內首個取得碳足跡標章的茶葉品牌。

▲「農產低碳永續盤查認證介接雲端平台建構計畫」成果發表會於魚池鄉農會登場。（圖／玉美生技、國興資訊提供）

由國興資訊建立的農產低碳永續盤查認證介接雲端平台，針對農業產品建構雲端碳足跡資料庫，結合資策會與舞雲智網的技術能量，共同輔導確立一致性的查核標準，並透過叡揚資訊進行碳足跡計算，提供完整資料計算與分析工具；此外，該團隊建立雲端碳足跡履歷並整合第三方驗證機構可進行線上查證，以增強其可信度和公正性。

南投縣農業處長蘇瑞祥表示，南投縣政府亦極積投入智慧農業，希望藉由該平台建立，可提供各農會便於登錄生產的碳排放，進而邁向減碳低碳的技術精進；雲林縣計畫處長李明岳表示，雲林縣是台灣農業大縣，目前已針對全球減碳規劃到2040年，目標為「智慧轉型、低碳永續」，除生產製作的碳盤查及減碳計劃，碳廢的再生運用也是計畫之一，希望未來能以農業帶動綠色產品，增加農民多元收入。

農業部農業試驗所副研究員江秀娥表示，環境部截至5月3日止共審查通過572項有效碳標籤產品，但其中農產品很少（米15項、蛋25項、豬肉34項、豬骨/豬雜10項、草莓1項、柴魚花5項、咖啡9項），現在正是農民進入市場的好時機；未來有碳標籤可列入綠色商店之綠色產品，優先納入企業或團體綠色採購，為農民搶得市場銷售的先機。