蔡英文悼詩人醫師曾貴海　「謝謝他念茲在茲、將自己奉獻台灣」

▲前總統蔡英文拜訪詩人醫師曾貴海的家人。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

實習記者石嘉豪／台北報導

詩人醫師、總統府國策顧問曾貴海6日辭世，享壽78歲，並於今（24日）在台灣基督教長老教會鹽埕教會舉行告別追思禮拜。對此，前總統蔡英文表示，曾貴海醫師的一生，除了當醫生和詩人，也參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，他念茲在茲的，都是台灣，為此，謝謝他將自己奉獻給台灣，也謝謝曾貴海醫師，在她當總統的時候，常常給她許多寶貴的建議。

蔡英文提到，2018年，她到高雄參加衛武營國家藝術文化中心的開幕典禮，對旁邊佔地47公頃的都會公園，印象非常深刻。然而，蔡英文指出，為高雄爭取留下這片都市之肺的人，就是發起南方綠色革命的曾貴海醫師。

前幾天，蔡英文南下高雄，探望曾貴海醫師的家人，蔡英文透露，她看到曾貴海醫師的書房，放了許多書，他當醫生，治癒病人的病痛，他也寫詩，以質樸溫暖的文字，記錄台灣土地的歷史、反映族群的心聲，撫慰了我們的心靈。

「曾貴海醫師的一生，是一趟不斷開花的旅程，他除了當醫生和詩人，也參與台灣的民主運動、環境保護、文化改革，他的路越走越遠、關懷層面越來越廣，但他念茲在茲的，都是台灣。」

蔡英文再次謝謝曾貴海醫師，將自己奉獻給台灣，也謝謝曾貴海醫師，在她當總統的時候，常常給她許多寶貴的建議。最後，蔡英文表示，會承繼曾貴海醫師無私、堅韌的精神，繼續守護台灣這片美麗的土地。