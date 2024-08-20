蔡英文貼合照曝愛犬「Maru」離世　感性道別：我會一直記得你

▲蔡英文悼念愛犬「Maru」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）

記者郭運興／台北報導

前總統蔡英文愛貓愛狗出了名，每逢重要節日都會放上與家中毛小孩合照，不過愛犬「Maru」近年身體狀況一直都不太好。蔡英文今（20日）表示，常常隱形在照片的黑狗Maru，也在昨天跟Bella一起當天使了。她感性道別，面對離去，沒有任何人能做好準備，唯一能做好準備，就是向他們好好道別，期待有緣再次相遇，「Maru，一路上好好走，我會一直記得你」。

蔡英文於臉書表示，前幾天是國際流浪狗日，她要謝謝在台灣每一個角落，收養、照顧流浪動物的朋友們，謝謝各位給予毛小孩們一個家。

蔡英文表示，大家都知道，她領養了三隻退役導盲犬，而Bella在去年九月離開了，而常常隱形在照片裡的黑狗Maru，也在昨天去跟Bella一起當天使了。

蔡英文透露，前陣子，自己才幫Maru過16歲生日。堅強的Maru，儘管年邁、身體機能退化，卻仍然努力撐到離開的時候，留下令人難忘的身影。

蔡英文認為，面對即將離去的家人，她相信，沒有任何一個人能做好準備，唯一能做好準備的事，就是向他們好好道別，期待有緣再次相遇。

蔡英文說，Maru，謝謝來到她的生命中，相伴多年。現在Maru跟Bella在一起，她也就不會這麼擔心了。

最後，蔡英文感性道別，「Maru，一路上好好走，我會一直記得你」。

而總統賴清德也留言表示，Maru一路好走，沒有病痛了，和Bella一起在天堂自在地玩耍吧。

▼蔡英文悼念愛犬「Maru」。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文）