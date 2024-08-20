蔡英文愛犬、總統級外交官Maru過世　昔因「隱身術」爆紅

▲前總統蔡英文的愛犬都扮演「總統級外交官」的角色，而Maru每次合影都因為毛色而吃虧，被笑稱是隱身術，但也成為網路跟外交賓客間的話題。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

前總統蔡英文的愛犬Maru於19日離世，這是Bella在去年過世後，她在一年裡痛失的第二位家人。Maru是蔡英文三隻導盲犬中最活潑的，曾經因為太開心暴衝，差點讓蔡英文摔跤；而牠最被外界關注，是在2020年時，蔡英文在官邸宴請美國國務次卿柯拉克（Keith Krach），Maru身為「總統級外交官」在拍照時因為無心的「隱身術」而爆紅。

蔡英文在2016年上任之初，領養3隻退役的導盲犬，希望以實際行動向國人傳達，領養代替購買，以及照顧資深毛小孩、養護退役導盲犬的觀念。蔡英文在領養活動上，就以黑色的Maru最為活潑，還因為太開心暴衝，差點讓時為總統的蔡英文摔跤。

不過，真正讓Maru走紅的，是在2020年時，蔡英文在官邸宴請美國國務次卿柯拉克，席間還有台積電創辦人張忠謀。當時的時空背景，正是新冠肺炎疫情期間，台灣因為防疫表現被國際所認可，且寫下台美關係史上最好的成績，美國訪團備受國人關注。

當時，蔡英文的三隻愛犬，就身兼「總統級外交官」的責任，除了要在官邸迎接各國、各領域的賓客，也是蔡英文在外交場域上，打開話題最好的軟性素材，有增加總統跟賓客之間互動的催化效果。

Maru在柯拉克、張忠謀於官邸餐宴後，也一起參與合照，但因為祂黑色的毛色，讓牠在蔡英文黑色西裝褲前，無心使出「隱身術」；當時國人在社群媒體上看到照片後，引起廣泛的討論，直呼Maru好可愛，「說好的3隻狗，怎麼只有2隻」、「人家只是想好好拍照，那個表情好無辜啊！」。

到了2021年，美國總統拜登特命前參議員陶德（Chris Dodd）訪團，前朝川普政府也遣使前衛生部長阿札爾（Alex Azar II）、前國務次卿柯拉克來台。當時，一樣在總統官邸合影，Maru又一次因為訪賓的深色西裝褲，無意間「隱身」，再次成為網路跟外交賓客之間笑談的話題。

▼前總統蔡英文的愛犬都扮演「總統級外交官」的角色，而Maru每次合影都因為毛色而吃虧，被笑稱是隱身術，但也成為網路跟外交賓客間的話題。（圖／總統府提供）

