「日月潭惡霸」差2公分沒上鉤！他喊真的會進化　再嘗試抓到魚虎了

▲魚虎沒有咬到鉤子。（圖／粉專「日月潭一等高」授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

「魚虎」被視為「潭中惡霸」，近來相當活躍，威脅日月潭原生魚種，因此網紅漁民就開始了「除虎行動」。漁民「日月潭一等高」日前就發布影片、文章透露，他用活餌來引誘魚虎，不料魚虎卻很厲害，把餌咬了一半，沒有咬到鉤子；不過，他後來還是有抓到大黑虎，讓大票網友留言狂讚。

粉專「日月潭一等高」日前貼出一段影片，透露他特別拿了一斤400元的活餌要讓魚虎吃到飽，然而魚虎卻只啃了一半，就差1、2公分，沒有咬到鉤子，非常厲害，這也讓他不知道魚虎到底是運氣好，還是真的有看到鉤子。

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▲▼後來「日月潭一等高」抓到一隻大魚虎。（圖／粉專「日月潭一等高」提供）

「日月潭一等高」接著說，魚虎對死掉的魚起不了興趣，只對活餌有攻擊欲望，所以他便再更換其他活餌。影片曝光後，就有網友留言「鉤頭咬尾，鉤尾咬頭，鉤中間也會閃！」「日月潭一等高」也回應，「魚虎真的會進化」。

不過，「日月潭一等高」也不氣餒，之後再次挑戰，成功引誘到超大的「築巢色大黑虎」，並在旁人協助下拉上來。他也在貼文中表示，「日月潭的魚虎在肥的這一方面，真的從來沒讓哥失望過！好粗又好大」。

此外，「日月潭一等高」更在留言處透露，這條重量至少有6、7公斤，但「潭裡面還有比這個大0.5～1倍大的」。