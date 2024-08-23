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6歲童偷溜陽台「整條腿懸半空」　男一看挺身救人被封英雄

▲▼ 。（圖／翻攝自X／Gelón Muñoz）

▲孩子趁家長不注意，偷偷開窗溜到外面。（圖／翻攝自X／Gelón Muñoz）

記者詹雅婷／綜合報導

西班牙沿海城市阿利坎特（Alicante）一名6歲孩童21日爬上陽台圍欄，其中一條腿就這樣懸在半空中，搖搖欲墜，讓路過民眾看得膽戰心驚。在此之際，29歲來自巴西的男子索薩（Felipe David Souza）立刻跟著爬上陽台圍欄冒著生命危險救下孩子，被封為英雄。

衛報報導，巴西移民索薩是一名畫家，當他21日準備從工作地點返家時，突然聽到公寓外傳來陣陣喊叫聲，發現樓下有部分群眾聚集，並伸手指著隔壁陽台。沒想到目光一瞥過去，小孩子整個人就掛在陽台上，且似乎受到驚嚇，其中一條腿懸在陽台圍欄外側。當時部分民眾對著孩子大喊要他爬回屋內，除了報警，也拿出墊子以防孩子墜落。

索薩見狀立刻爬出陽台圍欄，緊抓著欄杆，並小心翼翼朝著孩子所在位置前進，「我一直看著孩子，讓他保持冷靜不要動」，接著輕輕抓住孩子的衣服，並引導孩子回到安全地帶。在整個救援過程中，現場眾人都在緊張看著，在成功救下孩子的那一刻，現場爆出掌聲。

▲▼ 。（圖／翻攝自X／Gelón Muñoz）

▲當時就在隔壁的索薩立刻動身救人。（圖／翻攝自X／Gelón Muñoz）

「我當時想都沒想就這樣做了」，索薩透露，雖然那段距離看起來很短，但感覺起來很長，「很高興孩子平安無事」。這名孩童的家長外傳是法國遊客，他們事後也對索薩表達感謝，稱當時正在睡覺，是孩子自己設法開窗往外溜。

阿利坎特市議會一名官員22日表示，計畫在11月頒獎典禮表揚索薩的勇敢之舉。議員卡萊羅（Julio Calero）形容，索薩當時做出的反應是不可估量的英雄之舉，冒著自身危險救下孩子。

索薩事後受訪時也坦言，身為巴西移民的他生活在西班牙的這9年期間，曾經遭受多次種族歧視，但若是再一次遇到同樣狀況仍會毫不猶豫救人，「我自己也是一名家長，所以我滿腦子想的都是希望孩子不要發生不好的事」。

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