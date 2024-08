撐過2次世界大戰、新冠疫情！全球「最長壽者」逝世　享嵩壽117歲

記者張方瑀/綜合報導

1907年出生的西班牙老婦布拉尼亞斯(Maria Branyas)是世界上最長壽的人瑞,人生經歷過2次世界大戰、2次全球疫情。她的家人20日證實,布拉尼亞斯已經在睡夢中安詳離世,享嵩壽117歲。

根據《衛報》報導,布拉尼亞斯的家人20日證實,她已經在睡夢中安詳離世,「布拉尼亞斯離開了我們,她像自己所希望的那樣,在睡夢中平靜且沒有痛苦地死去,我們將永遠記住她的建言和善良。」

▲1907年出生的西班牙老婦布拉尼亞斯(Maria Branyas)在睡夢中安詳離世,享嵩壽117歲。(圖/路透)



布拉尼亞斯1907年出生於美國舊金山,並在1915年第一次世界大戰爆發時,全家搭船橫渡大西洋回到西班牙;當時他的父親因感染肺結核死亡,遺體被丟入海中。布拉尼亞斯和母親在巴塞隆納定居,接著又經歷了1918年的全球流感疫情、第二次世界大戰與西班牙內戰。

她2020年在113歲生日幾周後,感染了新冠肺炎,被限制在家中靜養,但後來也完全康復。她最小的女兒表示,母親的長壽應該是基因,「她從來沒有去過醫院,也沒有骨折過,她一切都很好,也不曾出現身體疼痛。」

布拉尼亞斯生前曾表示,她認為自己的長壽或許和運氣有關,同時也源於「守秩序、保持平靜、與家人和朋友保持良好的關係、接觸大自然、情緒穩定、沒有擔憂、沒有遺憾、樂觀積極且遠離有毒的人際關係」。

布拉尼亞斯1931年嫁給一位醫師,兩人一起生活直到醫師72歲離世,她生下的3個孩子其中1個已經過世,她還有11個孫子和超過10個曾孫。

World’s Oldest Person Dies in Spain at 117



Maria Branyas Morera, the world’s oldest living person, has passed away at the age of 117 in Spain. Born in the United States and a survivor of two world wars, Branyas spent the last two decades of her life at the Santa Maria del Tura… pic.twitter.com/suY0DNJyCi