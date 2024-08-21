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撐過2次世界大戰、新冠疫情！全球「最長壽者」逝世　享嵩壽117歲

記者張方瑀／綜合報導

1907年出生的西班牙老婦布拉尼亞斯（Maria Branyas）是世界上最長壽的人瑞，人生經歷過2次世界大戰、2次全球疫情。她的家人20日證實，布拉尼亞斯已經在睡夢中安詳離世，享嵩壽117歲。

根據《衛報》報導，布拉尼亞斯的家人20日證實，她已經在睡夢中安詳離世，「布拉尼亞斯離開了我們，她像自己所希望的那樣，在睡夢中平靜且沒有痛苦地死去，我們將永遠記住她的建言和善良。」

▲▼1907年出生的西班牙老婦布拉尼亞斯（Maria Branyas）是世界上最長壽的人瑞，她的家人20日證實，布拉尼亞斯已經在睡夢中安詳離世，享嵩壽117歲。（圖／路透）

▲1907年出生的西班牙老婦布拉尼亞斯（Maria Branyas）在睡夢中安詳離世，享嵩壽117歲。（圖／路透）

布拉尼亞斯1907年出生於美國舊金山，並在1915年第一次世界大戰爆發時，全家搭船橫渡大西洋回到西班牙；當時他的父親因感染肺結核死亡，遺體被丟入海中。布拉尼亞斯和母親在巴塞隆納定居，接著又經歷了1918年的全球流感疫情、第二次世界大戰與西班牙內戰。

她2020年在113歲生日幾周後，感染了新冠肺炎，被限制在家中靜養，但後來也完全康復。她最小的女兒表示，母親的長壽應該是基因，「她從來沒有去過醫院，也沒有骨折過，她一切都很好，也不曾出現身體疼痛。」

布拉尼亞斯生前曾表示，她認為自己的長壽或許和運氣有關，同時也源於「守秩序、保持平靜、與家人和朋友保持良好的關係、接觸大自然、情緒穩定、沒有擔憂、沒有遺憾、樂觀積極且遠離有毒的人際關係」。

布拉尼亞斯1931年嫁給一位醫師，兩人一起生活直到醫師72歲離世，她生下的3個孩子其中1個已經過世，她還有11個孫子和超過10個曾孫。

巴塞隆納大學遺傳學研究小組曾分析過布拉尼亞斯的DNA，想要確定她如此長壽的原因，「她的頭腦完全清醒，能清楚記得4歲時發生的事情，而且她沒有心血管疾病，這在老年人中很常見，她唯一的問題是行動不便和聽力問題，這令人難以置信。」

布拉尼亞斯逝世後，目前全球最長壽的人瑞是定居在日本兵庫縣的糸岡富子，她出生於1908年5月23日，現年116歲。

世界上證實已知最長壽的人瑞是來自法國的卡爾蒙（Jeanne Calment），根據金氏世界紀錄（Guinness World Records），卡爾蒙活了122年又164天，已在1997年辭世；她生前曾開玩笑說，上帝一定是忘記她了。

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