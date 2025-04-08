抖音網紅遭控家暴！　小舅子曝多張驗傷單：我姐七孔流血冤死

▲網紅「安哥」遭控家暴。（圖／翻攝臉書／Allen哥的正能量，下同）

記者葉國吏／綜合報導

抖音網紅「安哥碎碎念」被指控家暴，導致妻子「安嫂」過世。安嫂的弟弟在臉書公開多張驗傷單，透露姐姐死時「七孔流血」，並直言家暴就是家暴，「導致我姐冤死」，痛批安哥豬狗不如。對此，安哥發文回應，呼籲大家尊重法律判決。

安嫂的弟弟在臉書上表示，姐姐遭受安哥家暴長達兩年，今年2月更被打得嚴重，回家求救後仍不幸去世。他難過地說「我姐死時是『七孔流血』」，並痛斥安哥豬狗不如，強調一定會有報應。

從安嫂弟弟公開的驗傷單中可見，安嫂多次因家暴到醫院驗傷。有一次醫生診斷她有頭暈、疑似輕微腦震盪、右耳耳鳴等症狀，並表示「病人主述被打巴掌後上述不適」。另一張驗傷單顯示，安嫂頭部、臉部、右肩及雙手等多處挫傷，被害者主述「被男朋友徒手攻擊」。

此外，安嫂弟弟還曝光安哥趁家屬不在時，偷偷溜進姐姐靈堂的畫面，痛罵他是垃圾，為了保住抖音流量和愛妻假人設，拍影片討拍網友。他說「都家暴我姐2年了，還有臉發這影片，掩蓋自己暴力對待我姐的事實，真的很不要臉」。

對於這些指控，安哥在臉書發文回應，呼籲社會大眾尊重檢方調查和法院判決。他表示，「發生事情的隔天檢調單位就有請我去驗尿，是否有毒品反應，會由法院來判定，請大家尊重法律判決，人在做天在看！」

●《東森新媒體ETtoday》關心您：有家暴事件請打113保護專線