快訊／羅時豐兒替友出氣！持槍抵頭逼下跪狠揍　現身士院首開庭

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區去年10月1名胡姓男子報案稱，自己遭搶劫又遭棍棒毆打，警方獲報逮到犯嫌後，意外發現其中1嫌竟是金曲歌王羅時豐么兒羅森宇，5人被依加重強盜等罪起訴。今（23）日士林地院上午首開庭，羅男在男性友人陪伴下，低調步入法院。

▲藝人羅時豐么兒涉強盜案遭起訴，羅子今低調前往法院出庭。（圖／記者黃宥寧攝）

檢方起訴書指出，犯嫌余姓男子、鄭姓男子、蔡姓男子、梁姓男子與羅時豐兒子羅森宇是朋友關係，去年10月29日下午，余得知女友收到胡姓男子糾纏訊息，夥同4人至內湖某處洗車場集合，並由余攜帶2支球棒，鄭攜帶空氣槍，於隔日凌晨12時50分，一同前往余男女友住處。

凌晨1時許，余男女友趁胡男上廁所時，將住處大門打開，5嫌進入屋內後，由羅森宇先持空氣槍進入廁所，並以槍抵住胡男頭部，再掐住其頸部拖行至房內，胡男見人數眾多，被迫跪在地面，其餘人等遂徒手毆打，期間鄭、余則是拿球棒狂毆，使胡男受有有頭部外傷併左臉瘀青腫脹、四肢多處鈍挫傷、左上臂大片瘀青、及紅腫、左膝瘀青、左上背瘀青等等。

▲羅男等人涉強盜案遭起訴。（資料圖／記者黃宥寧翻攝）

余男再取走胡男的iPhone12 PRO MAX後，拿自己的手機翻拍對方手機內的照片、影片，蔡負責翻找胡包包內的財物，接著胡趁著5嫌不注意趁隙逃離，余發現人消失後與眾人分別開2輛車逃離，胡男事後驗傷報警處理，警方循線查獲5名犯嫌。

檢方認為，5人所犯為犯刑法第328條第1項、第330條第1項、第321條第1項第3款、第4款之結夥三人以上、攜帶兇器強盜罪嫌，依法起訴；另胡男指控5人偷走現金4萬元與車鑰匙部分，由於5人均否認，加上檢方根據余男手機數位採證資料，認定沒有直接證據，全部處分不起訴；胡男被控妨害性自主部分也獲不起訴。