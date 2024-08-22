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社會 社會焦點 保障人權

重機男北宜跑山「跨雙黃線超車」　貨車受驚急閃...自撞電桿險墜崖

記者陸運陞／新北報導

新北市新店區今天（22日）早上10時許，北宜公路發生一起大貨車閃避違規超車的機車，失控撞斷電線桿事故。當時駕駛大貨車的男子準備前往載運輪胎，途中行經北宜公路時，後方兩部紅、黃牌重機，卻違規跨越雙黃線超車，男子受到驚嚇緊急閃避，不慎衝出路邊撞上電線桿，後方騎士將事發過程影片PO上網路，畫面怵目驚心。

據了解，騎乘紅牌重機的31歲余姓男子，與騎黃牌重機的20歲陳姓男子，今天早上相約到北宜公路跑山，途中行經北宜公路33公里，發現行駛在前方由39歲羅男駕駛的大貨車，余男、陳男2人見狀，竟違規跨越雙黃線超車，但對向突然出現一輛白色轎車，2人急忙切回原車道。

▲▼羅男駕駛大貨車行經北宜公路，閃避機車不慎衝撞護欄並將電線桿撞斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲羅男為了閃避大型重機，衝進路緣並將電線桿撞斷。（圖／記者陸運陞翻攝）

駕駛大貨車的羅男，發現2人往車頭逼近，連忙將打方向盤，往右偏移避免發生擦撞，卻未注意已輾壓過路緣，導致大貨車失控，直接往電線桿撞去，還把電線扯落地面，造成雙向交通受阻，警方抵達，將事故現場排除後，追查余男及陳男發現2人除違規超車外，陳男還越級騎黃牌重機，對2人依法開單告發。

▲余男與陳男騎大型重機跨越違規超車，大貨車司機急於閃避自撞路旁電桿。（圖／翻攝重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

▲余男與陳男騎大型重機跑山，卻跨越雙黃線違規超車。（圖／翻攝重機車友｜各區路況天氣、資訊分享中心）

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