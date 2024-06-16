重機男北宜跑山自摔　機車猛撞電桿起火燒成廢鐵！

▲高男騎大型重機到北宜跑山，卻不慎自摔機車撞上電線桿起火燃燒。（圖／記者陸運陞攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市石碇區北宜公路20.9公里處，今天（16日）中午發生一起大型重機自摔起火事故。當時騎乘大型重機的男子，行經該處時，不慎自摔後，機車狠狠往電線桿猛撞，冒出煙後就起火燃燒。警消獲報抵達，立即將火勢熄滅，所幸未造成任何傷亡，事故原因仍待警方釐清。

據了解，騎乘大型重機的41歲高姓男子，住在台北市文山區，今天早上趁假期天氣不錯，騎著自己的HONDA 1000cc大型重機，獨自前往新店北宜公路跑山。中午12時許，高男沿著北宜公路從坪林往新店方向，行經20.9公里處，機車疑似失控導致高男自摔，機車隨後撞上電線桿起火燃燒。

▲高男的大型重機燒得只剩下支架。（圖／記者陸運陞攝）

警方對高男逕行酒測，並未有酒駕的情況，高男表示並未受傷不須送醫，至於發生事故詳細原因，仍待警方進一步調查釐清。新北市消防局第四大隊長陳志瑋提醒，不論駕駛汽機車，駕駛時應隨時保持精神集中，避免疲勞駕駛或任何可能影響駕駛安全的行為，而且山區道路曲折多變，行車時要注意速度和安全距離，避免緊急煞車或突然變換車道，以免發生意外。

▲警消抵達，迅速將火勢熄滅，評估騎士並未受傷不須送醫。（圖／記者陸運陞攝）