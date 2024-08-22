比奧運還累！莊智淵曬「靈魂抽乾」4照喊：佩服3位以上

▲莊智淵帶孩子出遊，精疲力竭。（翻攝莊智淵Threads）

圖文／鏡週刊

43歲「桌球教父」在今年巴黎奧運最後一舞，奧運後他帶孩子出遊，在社群網站貼出親子照，直呼是「靈魂抽乾之旅」，更坦言比打奧運還累。

莊智淵昨（21日）在社群網站Threads貼出4張與兒子在日本的照片，可見他帶兒子打寶可夢機台、逛博物館，其中一張是他累倒在椅子上的模樣，他形容「靈魂抽乾之旅」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲莊智淵帶兒子出國玩，結果累到「靈魂抽乾」。（翻攝莊智淵Threads）

有網友留言問他「是不是打奧運還比較沒那麼艱難」，莊智淵回覆「看哭了」。有人說「小孩比奧運難挑戰」，莊智淵說：「佩服3位以上小朋友的」。還有人說「比打三屆奧運加起來還累」，莊智淵認為「可能超過」，形容帶孩子是「真‧奧運賽」。

還有網友提議「覺得差不多可以加速返回賽場了」，莊智淵回覆「思考中…」。有人說：「老莊想回家了」，莊智淵說：「也是小孩的家」，有球迷要他好好休息，他說：「原本是想休息一下沒錯」，相當幽默。

莊智淵是奧運「6朝元老」，今年他只參加團體賽，在巴黎奧運男團8強賽不敵日本後，他表態這是最後一屆奧運，未來他將做自己喜歡的事，例如培訓新人，看到徒弟「柚子同學」高承睿在奧運表現優異，他相當高興，對媒體說：「這次是生產出柚子嘛，看能不能再產出一些鳳梨、蘋果。」展現傳承風範。



更多鏡週刊報導

【巴黎奧運】教出「柚子」高承睿還不夠 莊智淵笑：看能否再產出蘋果、鳳梨

【巴黎奧運】證實將卸國家隊戰袍 「6朝元老」莊智淵：遺憾當然有

【巴黎奧運】男團惜敗日本8強止步！莊智淵成「無冕之王」 高承睿自責對不起師父