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日52歲健美先生過世　剛奪健美冠軍！曾住院暴瘦20kg對比照曝光

▲▼ 健美先生北井大五19日過世 。（圖／翻攝自IG）

▲北井大五今年1月曾住院，體重驟降約20公斤 。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

「超級筋肉人」52歲健美先生北井大五19日驚傳死訊，由健身模特兒兼健美選手REIKA在社群媒體上發文證實。其實北井大五8月3日才拿下健美比賽冠軍，並於隔日公開1月初住院暴瘦20公斤的樣子，沒想到在奪冠短短16天後，就傳出離世消息。

Sponichi Annex、maidonanews等報導，北井大五8月3日參加Fitness World Japan主辦的「North Japan Championship」健美大賽，一舉奪得冠軍，事後在社群媒體分享金牌的照片，還稱會繼續努力，期待爭取3周後的資格賽。

▲▼ 健美先生北井大五19日過世 。（圖／翻攝自IG）

▲北井大五8月3日獲得健美比賽冠軍，分享與金牌合照的照片。（圖／翻攝自IG）

然而其實北井大五的身體已經有些狀況，他也在Instagram公開今年1月住院的照片，透露當時體重大幅下降約20公斤，並把當時消瘦的模樣與8月比賽的健壯身材相比較，「歷經這半年總算是登上舞台，在比賽獲得冠軍」，也對家人與好友REIKA表達感謝。

然而REIKA在19日發文證實北井大五的死訊，發布兩人的合影，透露北井大五已於2024年8月19日零時25分過世。她說，北井大五的一生都奉獻給健美運動，為人堅強、溫柔、誠實、認真、穩重、可愛又帥氣，因為有北井大五，她才能擁有現在的成長，內心充滿感謝與敬意。

北井大五在健美領域取得諸多成就，除了擔任WBPF日本代表及WBPF東亞區域副總裁，也是2010年、2011年NPC Muscle Contest LA優勝，並在2019年ABBF亞洲錦標賽和WBPF世界錦標賽獲得佳績。

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