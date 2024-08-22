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Netflix無障礙電影首映會　用口述影像、情境字幕跨越障礙

記者蘇晟彥／台北報導

Netflix 20日以犯罪推理喜劇《正港分局》作為實驗，在信義區松仁威秀舉辦首場「華語作品無障礙形式的首映活動」，現場透過口述影像、情境字幕的方式，讓視障、聽障的朋友也能有機會享受更加沉浸式的觀影體驗。對此，Netflix 全球化團隊表示，希望藉由「口述影像」的描述，讓所有觀眾都能感受畫面出現的動作、表情、服裝、背景、場景等等的元素。

▼Netflix透過《正港分局》舉辦無障礙形式首映會。

▲▼ 正港分局 。（圖／Netflix提供）

所謂「無障礙電影」泛指經過後製加工，一種為進行大量配音、描述場景、演員表情，讓視障者能夠透過聽覺了解整部電影產生的氛圍；而另外一種則是增加背景字幕，讓聽障者可以了解螢幕上正在發出的聲音。對此，本次Netflix特別在首次為華語作品舉行華語作品無障礙形式的首映活動，以《正港分局》為例，透過「口述影像」和「情境字幕」的功能，打造一場跨越障礙，讓所有觀眾都有機會沈浸享受影視作品內容的觀影體驗，此外，影廳11樓更特別設置「無障礙功能體驗的展覽區」。而有興趣的觀眾，也不妨可以直接透過Netflix目前內建的口述、情境字幕功能，體驗無障礙的特別觀影感受。

Netflix 全球化團隊裡負責華語和東南亞市場的 Daphne Cheng 也表示：「Netflix相信好的故事作品，都應該讓所有觀眾一起分享，不受語言、感官或者是其他條件的限制。這次《正港分局》的無障礙首映我們也提供了「口述影像」及「情境字幕」的功能，希望藉由「口述影像」的描述，讓所有觀眾都能感受畫面出現的動作、表情、服裝、背景、場景等等的元素。《正港分局》無論在視覺和聽覺上都非常豐富，這次能夠藉此機會跟大家介紹無障礙功能，是我們覺得很值得慶祝和感到驕傲。」

《正港分局》1、2集揭露出「正港小隊」面臨史上最荒謬的殺人手法「成語連續殺人案」，映後影廳響起熱烈掌聲，主角之一的許光漢雖然缺席，不過他以錄影方式向觀眾打招呼「員警59487吳明翰報到！」臭直男上身自誇今日穿著酷炫皮衣加牛仔褲非常帥氣，並請大家支持Netflix首次舉辦無障礙首映會的華語作品，隨後他特別用手語和大家打招呼，雖人沒到場仍誠意滿滿。

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