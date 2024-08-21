東京暴雨！澀谷街頭「馬力歐賽車」全濕　萬人笑翻：玩到困難模式

▲東京突然而來的暴雨，讓參與澀谷街頭卡丁車的5人濕透。（圖／翻攝@okd_jp）



記者鄒鎮宇／綜合報導

日本東京在當地時間21日晚間6點（台灣時間5點）左右降下暴雨，導致車站、住宅區大淹水，甚至飛機全面停飛。有網友目擊，澀谷知名的街頭卡丁車因突如而來的暴雨無法離開，只能在路上等紅燈淋成落湯雞。

據悉，許多人到東京澀谷後，都會體驗街頭卡丁車，並穿著馬力歐的衣服，彷彿進入遊戲「瑪利歐賽車」一般，除了可以體驗在日本道路上駕駛的感覺之外，也可以透過卡丁車沿路觀賞風景、建築，每人參加的價格約在2800元至3600元不等。

有日本網友在X平台發文表示，他21日下午5時47分在澀谷街頭，募集5輛卡丁車正在等紅綠燈，因卡丁車沒辦法遮雨，5人都因此淋成落湯雞。對此，原PO也用瑪利歐賽車的哽開玩笑地說，根本是「遊擊暴雨盃-澀谷資格賽」，而該則貼文吸引破百萬人次觀看。

網友看完紛紛留言，「我開始期待出現驚人的漂移場景」、「某種情況來說，我很忌妒可以在這樣的條件下玩街頭卡丁車」、「馬力歐賽車體驗嗎？考慮到最近的天氣，這是一項賭博呢」、「最後誰會獲勝呢」、「現在遊戲已經進入現實世界了嗎」、「潮濕條件的困難模式」、「雨越來越大了」。

也有人說，「許多人會賭好天氣而用滑胎，希望不要出現打滑旋轉的情況」、「小心打滑啊」、「大家開車都會比平常更小心，所以會更安全的」、「希望不會引發事故」。

根據日本NHK報導，日本東京21日入夜開始降下暴雨，日本氣象廳偵測到市區港區附近在不到1小時內就降下驚人的100毫米雨量，警告市民在低窪地區慎防淹水及山崩。

日本國土交通省21日晚間也表示，羽田機場受到暴雨伴隨的雷擊影響，目前已經全面停止地勤引導航機作業，也因此暫停所有航班起飛，直到21日晚間7點30分天候回穩，才重新開放地勤作業、恢復航機起飛。

除了影響空運外，暴雨也造成市區內多處車站發生淹水災情，被視為東京交通動脈的JR山手線一度暫停外回、內回雙向列車行駛，東海道新幹線列車一度區間停駛49分鐘。