蒙大拿州「墮胎權保障」列選票　全美第8州

▲蒙大拿州將「墮胎權保障」列入選票。（圖／CFP）

文／中央社

美國蒙大拿州20日成為最新一個將墮胎權列入11月選票的州，允許當地選民決定是否支持一項保護墮胎權的州憲法修正案。

法新社報導，自從保守派主導的美國聯邦最高法院於2022年推翻全國性的墮胎權保障後，墮胎權便成為選舉的一項關鍵議題以及民主黨的號召口號。

蒙大拿州務卿辦公室網站寫道，若這項倡議通過，「將禁止政府否認或煩擾可存活胎齡（胎兒已可在子宮外獨立生存）前的墮胎權利」。

如果專業醫療人員指出懷孕對母親的生命構成威脅，州政府也不得拒絕或妨礙墮胎。

州務卿辦公室補充道：「這項倡議將防止政府懲罰患者、醫事人員，或任何協助他人行使有關懷孕自主決策的人。」

「紐約時報」（The New York Times）報導，蒙大拿州目前准許可存活胎齡前墮胎，一般而言大約是懷孕24週內，但倡議者仍認為有必要防止這項保障被推翻。而且共和黨籍州長詹福特（Greg Gianforte）與共和黨控制的州議會一再嘗試禁止或限制墮胎。

據美國媒體報導，繼亞利桑那州本月稍早採取類似舉措後，蒙大拿州成為第8個將墮胎權保護列入11月大選選票的州。

民主黨正試圖讓墮胎權成為選舉中的重要議題，尤其是在亞利桑那州這樣的關鍵搖擺州。美國總統拜登（Joe Biden）2020年在當地僅以1萬票的微弱優勢擊敗共和黨籍的川普（Donald Trump）。

副總統賀錦麗（Kamala Harris）已確立自身墮胎權主要倡議者的形象，她將代表民主黨在11月的總統大選中與川普對抗。