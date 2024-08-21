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中國出現「買房零頭期款」　地方政府發出警示文件

▲房市,天津,貸款。（圖／CFP）

▲中國房市低迷，開發商花招盡出。（圖／CFP）

文／中央社台北21日電

中國房市疲弱，開發商面臨去庫存的壓力，紛紛推出購房零首付（頭期款）來吸引民眾。但多名中國律師及業內人士表示，過程中可能存在騙貸的違規行為；多地政府已發文警示購房者零首付存在風險。

澎湃新聞今天報導，購房零首付近期在中國重現，綜合專家及業內人士分析，房市低迷時，開發商為了吸引民眾往往會推出零首付的營銷噱頭。零首付是開發商或房屋仲介機構通過預先墊付，或是開發商虛擬抬高房價，買家再通過高評高貸從信貸公司或銀行以按揭貸款方式獲得頭期款。

所謂「高評高貸」，是建案原先的銷售價較高，現在降價，或中古屋降價比銀行評估價多，但仍按照原銷售價來評估貸款。

如一間房屋原售價格每平方公尺人民幣2萬元（每坪約新台幣29.5萬元），現在降價至1.6萬元，按照部分城市最低15%的頭期款比例，貸款比例為85%。開發商會根據原銷售價格2萬元做一份合約，買家以該合約向銀行貸款，開發商會安排超出現在購房總價格的部分作為買家的頭期款。

報導引述多名律師及業內人士表示，零首付對買家來說存在風險。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

北京盈科（上海）律師事務所全球合夥人郭韌律師指出，部份零首付活動是包裝成經營貸或銀行合約做高評高貸，本身涉及騙貸的違規行為。做高房價來貸款意味著會產生更多稅費，一旦產生違約，買家要承擔更大的付款責任。

上海易居房地產研究院副院長嚴躍進表示，零首付購房多半是陷阱，也是違規操作。中指研究院市場研究總監陳文靜也認為，零首付購房看似可以減輕買家初期的購房壓力，但實際上可能會增加後期更高的資金成本和月付壓力；零首付買房更多是開發商、仲介吸引買家的手段。

報導表示，近日多地政府如河南省鄭州市、廣西南寧市均發布警示文件，提醒購房者理性看待零首付，要量力而為。

其中鄭州市發布的購房風險警示提到，零首付不僅不能從根本上解決購房者短期資金短缺問題，通常還需借助於簽訂陰陽合約、高評房屋價格等違規行為來實現。這不僅增加購房者貸款利息及按揭月付還款負擔，還存在較高的騙貸法律風險。

該份警示文件又提到，零首付涉及一些違規操作行為，得不到法律保障。一旦房地產開發商無法兌現承諾，銀行也不能完成貸款審批手續，將會給購房者造成經濟損失，購房者也很難依法追責索賠。

北京金訴律師事務所王玉臣律師表示，早在2017年的「住房城鄉建設部人民銀行銀監會聯合部署規範購房融資和加強反洗錢工作」中，已嚴禁房地產開發商、仲介及金融機構，違規提供購房首付融資等產品。

▲房市,貸款,樓盤。（圖／CFP）

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