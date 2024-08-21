獨／球迷敲碗AI女神！傳李珠珢明年加盟中職　知情人士給答案

▲韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」成員李珠珢站上大巨蛋應援舞台。（圖／記者李毓康攝）

記者吳奕靖／高雄報導

前緯來體育著播蔡明里在直播當中透露，韓職起亞虎啦啦隊「超級新星」、年僅19歲的李珠珢將在明年有望加盟中華球隊，消息傳出令球迷興奮不已，不過知情人士表示，的確有在洽談，但「八字還沒一撇」，而且今年球季還沒結束，明年球季開打之前，變數仍很多。

擁「AI女神」之稱的南韓啦啦隊成員李珠珢，傳出明年有望加盟中職球隊，富邦悍將陳昭如總經理在8月初與應援團、公關團隊前往韓國拜訪起亞虎，球隊之後發新聞稿指出，悍將未來會與起亞虎進行更全面交流，包括球隊訓練、交流比賽及行銷應援，促進整體棒球環境提升成長；所以大家直覺認為，李珠珢可能加盟富邦悍將。

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▲韓國起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」李珠珢(中穿白衣)與Fubon Angels一同帶來賽前表演。（圖／記者李毓康攝）



不過富邦悍將球團表示，「針對市場傳言不予評論，如有任何消息將另行公佈。」記者私下詢問球團內部知情人士，他也很坦言的表示：「老實說，我真的還沒消息，看到他這樣說，滿問號的。」

李珠珢是韓職起亞虎啦啦隊「超級新星」，剛出道即備受關注，應援出局舞也引發熱潮。7月底獲悍將邀請出席大巨蛋主題日活動，人氣直升，Instagram粉絲追蹤數從40幾萬暴漲至82.1萬，這麼大的魅力，難道目前真的沒有球團跟她接觸嗎？

根據掌握，台灣這邊的確是有跟她的韓國經紀公司方面接觸，不過對方提出的條件，接觸者尚在評估當中，知情人士也透露，距離明年球季開打還有半年以上的時間，所以雙方不會急於現在就簽約，就算拍板定案也應該是明年的事，並不會是在現在。知情人士並透露，或許屆時會有「新彩蛋」讓大家更驚喜，目前就真的「八字還沒一撇」。