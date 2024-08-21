偷拍狼出沒竹科！正妹工程師被跟蹤...一看嚇壞：他曾闖租屋處

▲竹科女工程師被偷拍。（圖／翻攝自女工程師IG）

記者許凱彰／新竹報導

竹科驚傳偷拍狼出沒！一名知名科技公司女工程師19日在新竹市金山街的美甲店消費，突然看到門外有人拿著手機朝著他偷拍，猛一看發現那個偷拍的人竟是先前闖進她租屋處「擺放攝影機」的偷拍狼。

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▲竹科偷拍狼朝著店內拍照。（圖／記者許凱彰翻攝，下同）

女工程師19日在美甲店消費，發現自己被偷拍，調閱監視器發現該人在騎著白色機車抵達現場，試圖躲到落地窗玻璃的窗簾旁偷看許久，隨後竟直接走到門口拿起手機偷拍，被發現後隨即轉身離開；從警方調閱的另一側監視器，可見他在假裝講電話，走到轉角後拔腿狂奔。

▲偷拍狼被抓包後隨即快速離開。（圖／記者許凱彰翻攝）

值得一提的是，女工程師向東森新媒體ETtoday表示，被偷拍後，仔細一看那個人，竟是2023年12月曾無故進到她租屋處擺放攝影機的人。她接著提到，當時偷拍狼尾隨其他住戶進到大樓，在樓梯間徘徊將近一小時，並在女工程師所居住的樓層擺放手機可直接連動的監視攝影機，經過她初步的比對髮型、眼鏡、鞋子、身型以及走路的方式，推測該人與19日偷拍為同一人所為。

▲▼竹科女工程師租屋處遭人闖入放置攝影機。（圖／記者許凱彰翻攝）

女工程師發現後嚇壞，不知道前後被跟蹤了多久了，她坦言，偷拍狼似乎都很了解她的作息，連一個月只去一次的美甲店都可以刻意騎車抵達當事地「製造巧合」並偷拍照片，讓她心生恐懼，在20日晚間到新竹市關東橋派出所尋求警方協助。