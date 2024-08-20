陸國安部：境外組織向中國郵寄美國牛蛙、紅火蟻

▲紅火蟻。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家安全部20日指出，近年有一些境外組織及個人向中國郵寄美國牛蛙、紅火蟻、草地貪夜蛾等外來物種，對生物安全、生態安全帶來重大隱患，甚至威脅到人民的生命安全。

大陸國安部發文提到，近年來，境外間諜情報機關通過寄遞渠道開展竊密活動愈發猖獗。

大陸國安部指出，近期，據群眾撥打12339舉報受理電話反映的「某涉密刊物可能外洩」相關線索，國家安全機關經過縝密偵察，最終鎖定犯罪嫌疑人張某。

大陸國安部稱，經查實，張某遭境外間諜情報機關策反後，利用所處崗位能夠訂閱涉密刊物的便利條件，通過快遞公司寄遞的方式為境外間諜人員提供涉密刊物，「最終張某因洩露多份機密級、秘密級文件，被依法判處有期徒刑10年。」

大陸國安部提到，個別不法分子試圖利用「互聯網+寄遞」等非接觸方式開展涉恐涉暴等違法犯罪活動。據某科研機構工作人員反映，某境外機構以科研項目合作為名，向其郵寄了某種化學粉末，因不確定粉末成分及其用途，該工作人員及時與國家安全機關聯繫。經查實，此類粉末可作為催化劑，常用於各類有害物質的化學試驗，若成功「入侵」將對該機構承擔的重點科研項目造成重大風險隱患。

大陸國安部說，國家安全機關工作中發現，一些來自境外的快遞、包裹，成為生物入侵的「秘密通道」，威脅生態平衡和生物安全。近年來，一些境外組織和個人向境內郵寄紅耳龜、鰐龜、美國牛蛙、草地貪夜蛾、紅火蟻等外來物種。

大陸國安部強調，這些外來物種繁殖能力強，「入侵」後將與本地物種爭奪資源，破壞本地生態系統和物種多樣性，給生物安全、生態安全帶來重大隱患，還可能對人民群眾生命財產安全造成嚴重威脅。