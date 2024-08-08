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社會 社會焦點 保障人權

屏東「1人2犬」泰武山區迷路　內埔警消搜山10小時終尋獲

▲內埔警分局泰武分駐所員警找到劉男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局泰武分駐所員警找到劉男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣劉姓男子駕駛自小客車載兩隻愛犬外出散心，家人聯繫不上，相當擔心報警，屏東縣警方調看車輛辨識系統，發現車輛經過內埔警分局泰武派出所前，經10個多小時找尋，終於在一處營區附近找到他及犬，有脫水現象，給水後會同救護人員送醫，讓家屬很感激。

▲內埔警分局泰武分駐所員警找到劉男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲內埔警分局泰武分駐所員警找到劉男 。（圖／記者陳崑福翻攝）

70歲劉姓男子於當天早上8時許駕駛自小客車離家後失聯，向轄區的分駐所報案，調看車輛辨識系統，發現經過內埔分局泰武派出所前，請求該所協尋。

員警獲報後，當下立即會同消防隊員及親友，共同前往北大武山上沿途搜尋後未果。復經員警調閱路口監視器畫面，發現劉男於當天早上9時許，駕駛自小客往北大武山之門農路方向行駛。

隔天早上，泰武員警及消防隊救難人員在泰武部落往佳興部落聯絡道路，日光境露營區附近，找到該部自小客及其所攜帶2隻愛犬，經擴大搜尋範圍後，於10時許順利找到他，經檢查生命跡象穩定，但有脫水現象，現場先給予食物及水，再由家屬陪同乘坐消防隊救護車送醫治療，並協助家屬辦理後續撤銷協尋手續。

警方呼籲民眾，颱風過後山區土石鬆動，山路泥濘難行，請民眾盡量不要入山，以免發生危險。

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